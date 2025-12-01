La Municipalidad Metropolitana (MML) de Lima pidió hoy tranquilidad a los conductores que circulan por la Panamericana Norte y Sur, ante elretiro de Rutas de Limaprevisto este martes 2 de diciembre, y aseguró que asumirá las labores de mantenimiento sin cobrar ningún monto a los usuarios.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, garantizó que la comuna se hará cargo del adecuado mantenimiento de las vías, y señaló que se viene trabajando “24x7” con las gerencias de inversión privada, servicios a la ciudad y movilidad urbana, así como con Emape e Invermet, para asegurar la continuidad de los servicios que dejaría la concesionaria.

“Estaremos atentos, que la población esté tranquila. Vamos a brindar los servicios adecuados sin cobrar un solo centavo, ese es un compromiso que asumiremos”, afirmó.

Reggiardo precisó que la municipalidad cubrirá el costo de mantenimiento, el recojo de basura, los planes de señalización y la operación de grúas y ambulancias.

Estimó que estos trabajos demandarán “un poco más de seis millones de soles”, monto que -indicó- la comuna está en condiciones de asumir, pero que buscará trasladar posteriormente a la empresa, al considerar que el contrato obligaba a Rutas de Lima a cubrir dichos gastos.

El alcalde reiteró que la Procuraduría de la MML ha iniciado acciones legales por el abandono del tramo concesionado.

Añadió que la municipalidad también estará a cargo del Plan Verano 2026, para lo cual dispondrá de la maquinaria y el personal necesarios con el fin de garantizar un servicio adecuado y seguridad a los miles de personas que se desplazarán hacia los balnearios del sur.

Respecto a los trabajadores de la concesionaria Rutas de Lima, Reggiardo informó que ya se tomó contacto con el sindicato y que la comuna hará “todos los esfuerzos” para reducir el impacto laboral.

Añadió que se realizarán contrataciones necesarias para evitar contratiempos en la operación municipal con miras a la temporada de verano 2026, algo que -dijo- “ya está completamente manejado”.