Motocilsita. (Foto: El Comercio/@photo.gec)
Motocilsita. (Foto: El Comercio/@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) abrió una sede descentralizada para la emisión de licencias de conducir de motocicletas y mototaxis, ubicado en el distrito de Comas,

La MML señaló que esta nueva sede, ubicada en el jr. Flor de Arayanes 361, permitirá a los ciudadanos gestionar su licencia de lunes a sábados de 8 a.m. a 6 p.m. manera más rápida, sencilla y, sobre todo, más cerca de su zona porque ya no tendrán que desplazarse hasta el cono sur para realizar el trámite.

LEA TAMBIÉN: MTC: denuncian suplantación de identidad para trámites ilegales de licencias de conducir

Procedimiento para obtener la licencia de conducir

Para comenzar el trámite, el postulante deberá presentar su certificado médico vigente, un requisito esencial para acceder a las pruebas de reglas de tránsito y manejo.

Al aprobar ambos exámenes, se le otorgará una constancia que le permitirá ingresar a la plataforma de operaciones virtuales de la MML, donde encontrará una guía paso a paso para completar su trámite y obtener su licencia de conducir.

La nueva sede destaca por su rapidez y eficiencia: gracias a un proceso 100 % digital gestionado a través de la plataforma de la comuna limeña, los usuarios podrán agilizar su trámite y obtener su licencia de manera más conveniente, sin tener que desplazarse grandes distancias.

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría: 60% de licencias de construcción en Lima no pasó verificación técnica
Derechos laborales ante casos de cáncer: protección de datos y licencias
Alertan sobre aumento de estafas en trámites de licencias de conducir: ¿Qué hacer?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.