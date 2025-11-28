La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) abrió una sede descentralizada para la emisión de licencias de conducir de motocicletas y mototaxis, ubicado en el distrito de Comas, a fin de facilitar la tramitación de este documento para los vecinos del cono norte de la capital.

La MML señaló que esta nueva sede, ubicada en el jr. Flor de Arayanes 361, permitirá a los ciudadanos gestionar su licencia de lunes a sábados de 8 a.m. a 6 p.m. manera más rápida, sencilla y, sobre todo, más cerca de su zona porque ya no tendrán que desplazarse hasta el cono sur para realizar el trámite.

Procedimiento para obtener la licencia de conducir

Para comenzar el trámite, el postulante deberá presentar su certificado médico vigente, un requisito esencial para acceder a las pruebas de reglas de tránsito y manejo.

Al aprobar ambos exámenes, se le otorgará una constancia que le permitirá ingresar a la plataforma de operaciones virtuales de la MML, donde encontrará una guía paso a paso para completar su trámite y obtener su licencia de conducir.

La nueva sede destaca por su rapidez y eficiencia: gracias a un proceso 100 % digital gestionado a través de la plataforma de la comuna limeña, los usuarios podrán agilizar su trámite y obtener su licencia de manera más conveniente, sin tener que desplazarse grandes distancias.