El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtió sobre un aumento de estafas por personas que se hacen pasar por la entidad, ofreciendo trámites falsos para licencias de conducir a cambio de dinero.

Según precisó el ministerio, en lo que va del año aumentaron las denuncias de fraudes presenciales y virtuales, especialmente cerca del Centro de Emisión de Licencias de Conducir, ubicado en el Cercado de Lima.

Los estafadores, precisan, utilizan sitios web y perfiles falsos en redes sociales, incluyendo fotos y nombres de funcionarios.

Otra modalidad que utilizan es abordar directamente a los usuarios, haciéndose pasar por trabajadores autorizados para ofrecer trámites rápidos o anular papeletas, solicitando pagos en cuentas personales.

Ante ello, el MTC aclaró que no existen tramitadores y que ningún empleado está autorizado a recibir pagos. Añadió que estos solo se hacen en el Banco de la Nación o por la plataforma digital Págalo.pe.

Por su parte, la Procuraduría Pública de la entidad realiza acciones legales contra los estafadores, en coordinación con la Policía Nacional.

Finalmente, el MTC pide a los ciudadanos verificar información en sus canales oficiales, denunciar fraudes y no confiar en promesas ilegales. Asimismo, exhortó a la población a no entregar dinero ni datos personales a terceros.

A su vez, las personas que sospechen o hayan sido víctimas de estafas, pueden comunicarse con el MTC mediante su Portal de Denuncias, correo electrónico y Mesa de Partes Virtual.