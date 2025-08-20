Alertan sobre aumento de estafas en trámites de licencias de conducir: ¿Qué ocurre? (Fuente: El Peruano)
Alertan sobre aumento de estafas en trámites de licencias de conducir: ¿Qué ocurre? (Fuente: El Peruano)
Redacción Gestión
El (MTC) advirtió sobre un por personas que se hacen pasar por la entidad, ofreciendo trámites falsos para a cambio de dinero.

Según precisó , en lo que va del año aumentaron las denuncias de fraudes presenciales y virtuales, especialmente cerca del , ubicado en el Cercado de Lima.

Los estafadores, precisan, utilizan sitios web y perfiles falsos en redes sociales, incluyendo fotos y nombres de funcionarios.

Otra modalidad que utilizan es abordar directamente a los usuarios, haciéndose pasar por trabajadores autorizados para ofrecer trámites rápidos o anular papeletas, solicitando pagos en cuentas personales.

Ante ello, el aclaró que no existen tramitadores y que ningún empleado está autorizado a recibir pagos. Añadió que estos solo se hacen en el Banco de la Nación o por la plataforma digital Págalo.pe.

Por su parte, la realiza acciones legales contra los estafadores, en coordinación con la Policía Nacional.

Finalmente, pide a los ciudadanos verificar información en sus canales oficiales, denunciar fraudes y no confiar en promesas ilegales. Asimismo, exhortó a la población a no entregar dinero ni datos personales a terceros.

A su vez, las personas que sospechen o hayan sido víctimas de estafas, pueden comunicarse con el MTC mediante su , y

El MTC aclaró que no existen tramitadores y que ningún empleado está autorizado a recibir pagos y que estos solo se hacen en el Banco de la Nación o por la plataforma digital Págalo.pe. (Fuente: Andina)
