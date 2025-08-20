El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó adelantar el plazo de preparación previo a que el ejercito de Israel realice una invasión militar a la ciudad de Gaza.

En un comunicado, el funcionario indicó el inicio de estas acciones, pero no dio fecha de cuando será ejecutadas.

“De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás”, detalló Netanyahu.

En tanto, el Ejército israelí, tras estas declaraciones, no ha hecho ninguna alusión al respecto. Sin embargo, anunciaron que han comenzado “las operaciones preliminares” en algunos barrios de la capital gazatí.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, dijo que “el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza” y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia, al norte de Gaza.

Según fuentes en Gaza, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas.

Asimismo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Gaza y ordenó movilizar a 60 mil reservistas, mientras los mediadores siguen esperando la respuesta del gobierno a una nueva propuesta de tregua en el mencionado territorio palestino.

Elaborado con información de EFE.