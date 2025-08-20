Israel ordena adelantar preparación para invasión militar a Gaza, sin dar fecha: ¿Qué sucedió?. Foto: EFE/ABIR SULTAN
Israel ordena adelantar preparación para invasión militar a Gaza, sin dar fecha: ¿Qué sucedió?.
, Benjamín Netanyahu, ordenó adelantar el plazo de preparación previo a que el ejercito de realice una invasión militar a la .

En un comunicado, indicó el inicio de estas acciones, pero no dio fecha de cuando será ejecutadas.

“De cara a la aprobación de los planes para la operación en la , el primer ministro ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás”, detalló Netanyahu.

En tanto, el Ejército israelí, tras estas declaraciones, no ha hecho ninguna alusión al respecto. Sin embargo, anunciaron que han comenzado “las operaciones preliminares” en algunos barrios de la .

El portavoz de las , Effie Defrin, dijo que “el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza” y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia, al norte de Gaza.

Según , los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas.

Asimismo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y ordenó movilizar a 60 mil reservistas, mientras los mediadores siguen esperando la respuesta del gobierno a una nueva propuesta de tregua en el mencionado territorio palestino.

Elaborado con información de EFE.

Palestinos desplazados llevan paquetes de alimentos mientras atacan camiones que transportan ayuda humanitaria en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de agosto de 2025. (Foto de AFP)
Palestinos desplazados llevan paquetes de alimentos mientras atacan camiones que transportan ayuda humanitaria en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de agosto de 2025. (Foto de AFP)

