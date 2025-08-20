“Peacemaker” comenzó como un spin-off de la película de 2021 “The Suicide Squad” (“El Escuadrón Suicida”), pero se ha convertido en una de las series favoritas de los fanáticos del Universo de DC, quienes esperan con ansias el estreno de la segunda temporada de la ficción de superhéroes protagonizada por John Cena. Pero ¿qué series y películas deben ver antes?

El rodaje de la nueva entrega de la serie escrita y parcialmente dirigida por James Gunn comenzó el 13 de abril de 2024, mientras que la fotografía principal comenzó el 13 de junio y terminó el 25 de noviembre de ese año. Los nuevos episodios se estrenarán a partir del 21 de agosto de 2025.

Además de John Cena, las estrellas Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee y Robert Patrick también regresan en la segunda temporada de “Peacemaker”. A ellos se suman Michael Rooker, Frank Grillo y David Denman.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS Y SERIES DE DC QUE DEBES VER ANTES DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

The Suicide Squad (2021)

El mercenario patriótico Chris Smith apareció por primera vez en la película “The Suicide Squad”, escrita y dirigida por James Gunn. La cinta del 2021 contó un elenco conformado por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, David Dastmalchian, Jai Courtney, Daniela Melchior, Joaquin Cosio y Peter Capaldi.

El reinicio y secuela independiente de “Escuadrón Suicida” (2016) muestra la rivalidad de Peacemaker con Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman), el hijo del General Rick Flag Sr. (Frank Grillo).

Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, David Dastmalchian, Jai Courtney, Daniela Melchior, Joaquin Cosio y Peter Capaldi conforman el reparto principal de "The Suicide Squad" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Peacemaker Temporada 1

A pesar de que la segunda temporada de “Peacemaker” marca un cambio importante en la línea temporal del Universo de DC, ya que deja atrás a DCEU y transcurre dentro del nuevo DC Universe (DCU), es necesario ver los primeros episodios, debido a que incluye elementos que ahora se están reinterpretando.

La primera temporada de "Peacemaker" tiene ocho episodios, al igual que la segunda entrega (Foto: WarnerMedia Direct)

Creature Commandos

“Creature Commandos” es una serie animada creada por James Gunn, con Dean Lorey como showrunner, y que sigue a Amanda Waller mientras reúne a un equipo de operaciones encubiertas compuesto por monstruos y dirigido por Rick Flag Jr., quienes se encargan de realizar misiones muy peligrosas.

Frank Grillo le da voz a Rick Flag Sr. y Viola Davis le da voz a Amanda Waller en la serie animada "Creature Commandos" (Foto: Warner Bros. Animation)

Superman (2025)

Dirigida y escrita por James Gunn, “Superman” es la primera película del Universo DC (DCU) producida por DC Studios y el segundo reinicio de la serie cinematográfica de “Superman”. La cinta protagonizada por David Corenswet sentó las bases del multiverso que será clave para la segunda temporada de “Peacemaker”, que tiene lugar poco después de los eventos de esta película. De hecho, John Cena hizo un breve cameo como Chris Smith.