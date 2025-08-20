El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a David Fernando Mayorga Lizárraga como nuevo director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional.

La medida se formalizó a través de la Resolución Ministerial N.° 563-2025-MTC/01, firmada por el ministro César Sandoval Pozo. Mayorga asume el cargo en reemplazo de José Enrique Palomino Reina, quien se desempeñaba como encargado de la dirección desde junio de este año.

La resolución fue publicada este viernes 15 de agosto en el diario oficial El Peruano y detalla que la decisión se adopta en el marco de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Organización y Funciones del MTC.

Precisamente el MTC declaró en reestructuración administrativa el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), así como el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado).

La decisión adoptada por el titular del MTC, César Sandoval, mediante Resolución Directoral N.° 564-2025-MTC, se da en el marco del fortalecimiento de los estándares de transparencia y de la lucha contra la corrupción dispuesto por el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El documento dispone además la creación de una Comisión Sectorial de naturaleza temporal, dependiente del MTC, para que elabore y presente cuanto antes al Despacho Ministerial un Informe con los resultados de la evaluación integral de los procesos críticos de Provías Nacional y Provías Descentralizado.

“Con esta decisión que adopta mi despacho vamos a romper el círculo vicioso y corrupto de las mafias de los comités de procesos de licitación pública. Cerraremos las puertas a la corrupción. Es una indicación expresa de la presidenta de la república que va en la línea de transparencia que está aplicando nuestra gestión”, enfatizó el ministro Sandoval.

Precisamente, el MTC dispuso el 13 de agosto último la creación de otro grupo de trabajo para que emita un informe exhaustivo sobre el contrato de concesión del terminal cusqueño, suscrito en 2014 con el consorcio Kuntur Wasi S.A., la Adenda N° 1 firmada en 2017 y la resolución unilateral del acuerdo adoptada ese mismo año.

En la misma línea de reestructuración de ambos Proyectos Especiales del MTC, fueron designados los nuevos directores ejecutivos de Provías Nacional y Provías Descentralizado, quienes deberán garantizar la política de transparencia y de lucha anticorrupción del sector.