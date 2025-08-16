El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la modificación del Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y sancionar con mayor eficacia a los conductores que acumulen infracciones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 025-2021-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Entre las principales novedades, se amplían los incentivos para quienes respeten las normas de tránsito. A partir de la entrada en vigencia de la norma, los conductores que no registren sanciones en los últimos dos años recibirán una bonificación de 50 puntos, en lugar de los 20 que se otorgaban anteriormente.

Asimismo, se otorgan 30 puntos de descuento por aprobar el Curso de Seguridad Vial para Conductores. Este beneficio podrá aplicarse con mayor frecuencia: los titulares de licencias profesionales podrán acceder a él cada seis meses y los no profesionales, una vez al año. Antes, el reglamento solo permitía acceder al curso cada dos años.

En el caso de las sanciones, se mantiene la acumulación de 100 puntos por infracciones como causal de suspensión de la licencia por seis meses en la primera falta, un año en la segunda y cancelación definitiva en la tercera, además de la inhabilitación para volver a obtenerla.

Otra de las innovaciones es que los cursos de seguridad vial podrán dictarse con el apoyo de herramientas digitales de simulación de conducción, con el fin de mejorar las habilidades de manejo de los titulares de licencias. El decreto entrará en vigor en 45 días hábiles contados desde el día siguiente de su publicación.

El MTC recordó que la propuesta de modificación fue presentada el pasado 9 de marzo, abriendo un periodo de consulta pública para recibir sugerencias y comentarios de la ciudadanía. Tras la evaluación de dichos aportes, el reglamento fue finalmente actualizado.