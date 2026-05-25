El lunes 25 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre política por las próximas elecciones presidenciales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.410. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.424 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.78% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.425, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.413 a la compra y S/ 3.421 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra hoy un comportamiento mixto en América Latina, influido por la expectativa sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre política en algunos países de la región.

Las bolsas latinoamericanas han tenido una jornada relativamente positiva, apoyadas por el mejor ánimo global y por señales de estabilización en los mercados internacionales. Brasil, Perú y Colombia destacan entre los mercados con mejor desempeño reciente en la región, impulsados por sectores ligados a materias primas y energía.

En términos generales, los inversionistas siguen atentos a la evolución del dólar estadounidense, ya que cualquier cambio en la política monetaria de la Reserva Federal podría afectar directamente a las monedas y bolsas latinoamericanas.