El viernes 22 de mayo, el dólar en Perú cerró el día con un incremento, ante la incertidumbre electoral y tensiones internacionales que han generado mayor demanda de dólares como activo de refugio.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.424. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.410 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.78% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.410 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.411 a la compra y S/ 3.418 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El billete verde se mantiene estable en el Perú, aunque con algunas variaciones motivadas por factores internacionales y el contexto político local.

Analistas señalan que la incertidumbre electoral y las tensiones internacionales han generado una mayor demanda de dólares como activo de refugio.

En las bolsas latinoamericanas, el comportamiento ha sido mixto durante los últimos días. Algunos mercados bursátiles han mostrado cautela debido al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la volatilidad internacional.