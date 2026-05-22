Roberto Sánchez. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció a los integrantes de su equipo técnico, algunos de los cuales estarían participando en el debate que se realizaría el próximo domingo 24 de mayo.

En ese sentido,

Mientras que en Gobernabilidad y Reforma del Estado, será coordinado por el sociólogo y politólogo Sinesio López. Asimismo, en Educación y Salud estará respaldado por los exministros Rosendo Serna y Hernando Cevallos.

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Además, en Agricultura y Minería, se contará con la participación de Andrés Alencastre y los especialistas Jorge Manco Zaconetti, Enrique Bissetti y José De Echave. Por último, en Justicia, se cuenta con el aporte de José Domingo Pérez en materia de reforma del sistema de justicia.

En declaraciones a RCR, el candidato cerró filas en torno a la necesidad de un giro social, manifestando que, si bien el crecimiento económico es importante, este ha sido insuficiente para erradicar la pobreza.

“Hoy el Perú necesita hacer énfasis en el desarrollo humano. El mensaje para nosotros es claro: nos toca conducir este proceso de unidad para los cambios que el Perú necesita”, sostuvo.

El candidato agregó que intensificarán sus actividades en Lima Metropolitana, especialmente en las zonas periféricas y la denominada “Lima provinciana”, sectores que, dijo, “han sufrido el incremento de la pobreza en los últimos años”.

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