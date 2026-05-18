Material electoral. (Foto: ONPE)
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Redacción Gestión
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, informó que esta semana se realizará el despacho del material electoral destinado a los peruanos residentes en el extranjero para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

Tras participar en la ceremonia de inauguración de la exhibición documental y fotográfica por el Bicentenario de relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia

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“El jueves van a llegar aquí las cajas con todos los equipos y el material de elecciones (...) y al día siguiente se despacha inmediatamente”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el despliegue logístico ya se encuentra organizado y aseguró que el material llegará oportunamente a sus respectivos destinos en el exterior.

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El titular de Relaciones Exteriores también convocó a los ciudadanos peruanos residentes fuera del país a participar en la jornada electoral de segunda vuelta.

“Yo quiero incentivar, quiero llamar a todos los votantes peruanos en el extranjero que salgan a votar, que se organicen con tiempo porque muchos de ellos viven un poco lejos de donde están los consulados (...). Entonces, que se organicen con un tiempo, que vayan a votar, que los miembros de mesa acudan”, señaló.

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