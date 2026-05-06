Diversos gremios empresariales solicitaron que el traslado del material electoral sea asumido por las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar la transparencia y seguridad de los comicios de segunda vuelta.

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que, desde el día del sufragio, se han advertido “graves irregularidades en el proceso electoral”, lo que ha generado preocupación en diversos sectores. Bajo ese contexto, enfatizaron que “la verdad y la transparencia deben prevalecer por la salud de la democracia”.

Pedidos

Como medida para reforzar la seguridad del proceso, los gremios propusieron que la logística vinculada al traslado de ánforas y material electoral sea asumida por las Fuerzas Armadas. Según precisaron, esta acción busca “evitar cualquier riesgo de manipulación externa de los votos”, tanto en el desplazamiento hacia los locales de votación como en su resguardo en almacenes.

Asimismo, reiteraron la necesidad de realizar una auditoría de los sistemas y procesos informáticos de la ONPE, a fin de determinar si las incidencias detectadas responden a fallas operativas o a una eventual manipulación. Según indicaron, esta revisión debe estar a cargo de una empresa internacional de reconocido prestigio y emitir resultados antes de la proclamación oficial.

En el pronunciamiento, también se plantea la separación del jefe interino de la ONPE y del entorno del anterior titular de la institución. Los gremios consideran que la permanencia de estos funcionarios “no genera confianza en la ciudadanía” y que no deberían conducir el proceso de la segunda vuelta electoral establecido para el 7 de junio de este año.

Gremios firmantes

El comunicado fue suscrito por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Perú Cámaras, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Plataforma Nacional Gremios Mipymes, el Gremio de Transportadores y Logística (GTL) y el Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada del Perú (GRETCAPP).