El jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernando Pachas, aseguró que el proceso de escrutinio en la segunda vuelta presidencial se realizará en forma convencional, con el uso de papel, y no con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) empleado en la primera vuelta.

“Para la segunda vuelta entran dos contendientes, el proceso de escrutinio es más sencillo, práctico, por eso hemos pensado no usar STAE para la segunda vuelta. Vamos a salir solo con papel convencional”, aseveró en conferencia de prensa, informó la Agencia Andina.

Explicó que, a diferencia de la primera vuelta de las elecciones 2026, donde hubo 35 candidatos y cinco elecciones en simultáneo, la segunda elección presidencial será más sencillo e intuitivo para los miembros de mesa, con lo cual se tendrá un cierre de mesas más rápido.

Dijo además que para esta segunda elección la ONPE está comprometida en mejorar las dificultades que se observaron en primera vuelta, y que se han realizado cambio en la institución para realizar un mejor trabajo el próximo 7 de junio, día de la segunda vuelta.

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Salen en defensa de solución STAE

De otro lado, Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnologías Electorales de la ONPE, precisó que los tres sistemas de cómputo para las Elecciones Generales 2026: cómputo electoral, presentación de resultados y el STAE fue sometido a un proceso de auditoría que evaluó su funcionalidad.

Tras la auditoría, según dijo, se levantaron los hallazgos críticos y mayores de la funcionalidad. Dijo que los hallazgos no afectaron la integridad, la confiabilidad y la funcionalidad de los sistemas.

La ONPE sostuvo que dicha solución contó con “todas las medidas de seguridad” requeridas.

El subgerente de Gobierno Digital e Innovación de la ONPE, Fernando Zapata, señaló que el STAE tuvo tres versiones a lo largo del proceso. Según detalló, la primera fue utilizada en las capacitaciones dirigidas a miembros de mesa y otros actores electorales; la segunda, en un simulacro realizado una semana antes de los comicios; y la tercera, en la jornada del 12 de abril.

Zapata aseguró que esta última versión incorporó los estándares de seguridad necesarios para garantizar la integridad de la información.

“La versión del ‘STAE jornada’ tiene todas las medidas de seguridad, firma digital, encriptación. Y a la fecha no hemos recibido hallazgos de parte del Jurado Nacional de Elecciones sobre esa versión”, sostuvo en la conferencia de prensa.

Las precisiones de la ONPE se producen luego de que el programa dominical “Cuarto Poder” revelara que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detectó riesgos significativos de ciberseguridad en una de las versiones previas del sistema, específicamente en el denominado “STAE capacitación”.

De acuerdo con ese informe, se identificaron vulnerabilidades en el software electoral que incluían la posibilidad de clonar dispositivos USB oficiales, así como riesgos de exposición o eventual alteración de la información, detalló El Comercio.

, Gloria Periche, especialista en modernización de la ONPE precisó que las mesas de sufragio con código 9000 se instalaron en las localidades alejadas de los distritos, a pedido de autoridades de centro poblados, apus de comunidades nativas y tenientes gobernadores. Foto: GEC

Mesas código 9,000

En tanto, Gloria Periche, especialista en modernización de la ONPE precisó que las mesas de sufragio con código 9000 se instalaron en las localidades alejadas de los distritos, a pedido de autoridades de centro poblados, apus de comunidades nativas y tenientes gobernadores.

El propósito de esas mesas denominadas también inclusivas, aseguró, es facilitar que los ciudadanos que viven en lugares alejados y que deben hacer largos trayectos para ir a sus mesas de votación, puedan ejercer su derecho a sufragio.

“Son electores peruanos que quieren sufragar, como institución tratando de tener la mayor cobertura y hacemos este trabajo. Se pone ese número para diferenciarlas de las mesas ubicadas en el casco urbano”, indicó.