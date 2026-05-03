El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindó respuesta favorable a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y señaló que “resulta posible la apertura excepcional del Registro de Elecciones Primarias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026”, hasta el 2 de mayo del presente año.

Dicha determinación se adoptó mediante el Acuerdo de Pleno (29/4/2026), publicado el último sábado en el boletín extraordinario de Normas Legales del diario El Peruano.

“Brindar respuesta FAVORABLE a la Oficina Nacional de Procesos Electorales indicando que resulta posible la apertura del Registro de Elecciones Primarias – REP, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales, de manera excepcional, hasta el día sábado 2 de mayo de 2026”, señala el primer punto del acuerdo.

Del mismo modo, se dispone notificar este acuerdo a la ONPE, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a los Jurados Electorales Especiales ERM 2026 y a las unidades orgánicas del JNE que corresponda.

La respuesta del JNE obedece a la siguiente consulta que se le formuló: “¿Resulta posible aperturar el REP a efecto que las organizaciones políticas de manera extraordinaria puedan corregir o complementar su información registrada, sin que ello suponga impactar en actividades propias de las competencias del JNE?”.

Ello en vista que se estableció que el 9 de abril de 2026 era la “Fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen las candidaturas finales a la ONPE”.

Según el acuerdo del JNE “dicha fecha, no corresponde a un hito legal (contemplado sea en la Ley Orgánica de Elecciones o en las Leyes de Elecciones Regionales o Municipales)”.

“En mérito a lo antes expuesto y en aras de asegurar la participación política, y que corresponde a los organismos electorales garantizar la accesibilidad de sus servicios mediante la simplificación de sus procesos y procedimientos, y siendo este caso el referido a completar un registro de índole administrativo, resulta razonable brindar una respuesta afirmativa a la ONPE”, señala la parte considerativa del acuerdo.

“Ello, sin antes recalcar, que corresponderá que finalizadas las Elecciones Primarias se prosiga con la etapa de inscripción de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales de las ERM 2026, lo cual está previsto para el 16 de junio, siendo imperativo que la ONPE mantenga estrecha coordinación con el JNE para proporcionar información que nos permita cargar la misma en nuestros sistemas informáticos y asegurar una adecuada atención a las organizaciones políticas”, precisa el documento.