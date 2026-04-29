El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que acudirá a instancias internacionales debido a las irregularidades que se presentaron en la primera vuelta de las elecciones generales 2026.

Tal anuncio lo formuló durante una conferencia de prensa donde presentó una “investigación forense digital”, encargada por su agrupación política a una consultora internacional, y que, señaló, determina la existencia de “inconsistencias transversales” en 805 actas electorales, las cuales merecen ser investigadas.

“Entonces está en manos también del Congreso, dar una solución a este tema. Esto vamos a remitirlo al Congreso de la República, al presidente del Parlamento para que pueda también tomar acción“, afirmó, al tiempo de añadir que no existe voluntad del JNE de atender sus reclamos, entre ellos el de convocar a nuevas elecciones, razón por la cual también recurrirá a instancias internacionales, aunque no precisó a qué organismo supranacional.

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“Vemos que aquí no hay ninguna voluntad de responder a nada, es hablar con una pared. Vamos a ir a otras instancias nacionales e internacionales, porque se está yendo contra el artículo 31 de la Constitución que protege el derecho a elegir y ser elegido, que es la base de la democracia“, expresó.

Nuevas elecciones

Asimismo, el aspirante presidencial de Renovación Popular afirmó que la falta de tiempo no puede ser una razón para no atender las demandas de su agrupación política. Al mismo tiempo, adelantó que seguirán convocando a protestas pacíficas para que sus peticiones sean atendidas.

“Que no diga nos falta tiempo, por falta de tiempo no se puede permitir un crimen, si es necesario realizar elecciones el próximo año, pues será así. Hay un precedente que se aplicó con el presidente Paniagua, determinaron que eran fraudulentas las elecciones del año 2000 y se pasaron al 2001, y hubo un presidente interino“, señaló.

Rafael López Aliaga subrayó en la necesidad de que el JNE atienda sus reclamos. “Tiene que actuar, hay un muerto frente a la puerta del JNE“, expresó al tiempo de añadir que presentarán nueva documentación a dicho organismo electoral para sustentar sus pedidos.