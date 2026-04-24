El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó la nulidad de alrededor de 4,500 actas electorales correspondientes a la denominada “serie 900,000”, al denunciar presuntas irregularidades en el proceso de conteo de votos. Según sostuvo en conferencia de prensa, dicha serie habría sido incorporada posteriormente en el sistema electoral y estaría vinculada a un supuesto fraude.

“Estamos pidiendo la nulidad de la serie 900,000, que son básicamente 4,500 actas”, afirmó el candidato, quien calificó la situación como un “sabotaje” contra el derecho al voto. En esa línea, instó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a tomar “acción inmediata” y permitir la verificación de esta serie con presencia de auditores internacionales.

De acuerdo con López Aliaga, esta presunta irregularidad habría favorecido al candidato Roberto Sánchez con la adición de aproximadamente 270,000 votos, además de afectar a su agrupación con una supuesta reducción de cerca de 90,000 votos. “Por un lado le suman y por otro bajan”, sostuvo.

Asimismo, denunció la existencia de un “subpatrón” en al menos 1,000 actas donde Renovación Popular figura con cero votos en la elección presidencial, pero sí registra votación en listas al Congreso y Parlamento Andino. “No tiene lógica que un elector vote por senadores o diputados y no lo haga por su candidato presidencial”, indicó.

Renovación Popular denunció actas con votos al Congreso y Parlamento Andino, pero sin respaldo al candidato presidencial, lo que calificó como un patrón inconsistente. Foto: Captura YouTube.

Informe pericial

Durante la presentación, el perito judicial grafotécnico e informático, Julio Alfredo Espejo Quevedo, detalló un análisis técnico del proceso. Según explicó, el 13 de abril se realizó una primera extracción de datos del sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la que se registraron 88,064 actas. Sin embargo, al contrastar con el total reportado (92,766), se detectó un faltante de 4,702 actas.

“En una segunda extracción, el 15 de abril, aparecen estas mesas faltantes con una nueva nomenclatura en el rango del 900,001 al 904,703”, indicó.

El perito también alertó sobre casos específicos donde se detectan inconsistencias en los resultados. Por ejemplo, mencionó actas en las que Renovación Popular registra cero votos en la elección presidencial, pero sí obtiene decenas de votos en otras categorías. Asimismo, señaló la existencia de “actas espejo”, es decir, documentos con idénticos datos, firmas y resultados en distintas mesas, lo que —según afirmó— evidenciaría una posible manipulación.

Cuestionamientos al sistema

Otro de los puntos abordados fue el uso de interfaces abiertas (API) en el sistema de procesamiento electoral, que —según López Aliaga— habría permitido el ingreso de datos externos sin controles adecuados. “Se han dibujado actas limpias sin rastro físico de votación”, afirmó.

Además, el candidato sostuvo que cerca de 1.5 millones de ciudadanos no habrían podido ejercer su derecho al voto, basándose en un análisis comparativo de participación electoral entre 2016, 2021 y 2026. En ese contexto, cuestionó la negativa de ampliar el plazo de votación y advirtió que ello resta legitimidad al proceso.

Por su parte, la congresista Norma Yarrow también criticó la actuación del JNE, al considerar que no se han adoptado medidas extraordinarias frente a las denuncias. “No entiendo qué está haciendo el JNE para ayudar a sus jurados electorales especiales que sí están resolviendo actas observadas”, expresó.