El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N°007-2026-EM, que aprueba la modificación del contrato de licencia del Lote 131 y faculta a Perupetro a suscribir la adenda correspondiente con Ucawa Energy S.A.C.

Con ello incorpora cambios orientados a impulsar la producción del yacimiento Los Ángeles, mediante la inclusión de un programa de desarrollo adicional que contempla la perforación y reacondicionamiento de pozos.

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Continuidad de producción

La modificación contractual aprobada permitirá prolongar la vida útil del yacimiento Los Ángeles y asegurar la continuidad de las actividades de producción en el Lote 131.

Esta medida, según se detalló, favorecerá el aprovechamiento de las reservas disponibles del yacimiento y la continuidad de los aportes económicos que genera la actividad hidrocarburífera en el área de influencia de las operaciones.

Asimismo, se incorpora ajustes relacionados con el Fondo de Desarrollo Social y, con ello, se mantiene el compromiso de promover acciones orientadas al desarrollo de las comunidades vinculadas al lote.