¿Cuáles son las novedades sobre el Lote 131? (Foto: Petrotal)
¿Cuáles son las novedades sobre el Lote 131? (Foto: Petrotal)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N°007-2026-EM, que aprueba la modificación del contrato de licencia del Lote 131 y faculta a a suscribir la adenda correspondiente con Ucawa Energy S.A.C.

Con ello incorpora cambios orientados a impulsar la producción del yacimiento Los Ángeles, .

LEA TAMBIÉN: Gobierno designó a nuevo presidente del directorio de Perupetro

Continuidad de producción

La modificación contractual aprobada permitirá prolongar la vida útil del yacimiento Los Ángeles y asegurar la continuidad de las actividades de producción en el Lote 131.

Asimismo, se incorpora ajustes relacionados con el Fondo de Desarrollo Social y, con ello, se mantiene el compromiso de promover acciones orientadas al desarrollo de las comunidades vinculadas al lote.

La adenda también considera el cambio de denominación social de Cepsa Peruana S.A.C. a Ucawa Energy S.A.C. (cuyo garante corporativo es Petrotal Corp.), con la finalidad de reflejar la actual razón social de la empresa contratista en todos los documentos y obligaciones derivadas del contrato.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.