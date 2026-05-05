La empresa Petroperú se encuentra en un crítico momento financiero. | Andina
La empresa Petroperú se encuentra en un crítico momento financiero. | Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

La sesionó la tarde de este martes 5 de mayo para debatir la derogatoria del decreto de urgencia (DU 010-2025) que establece el proceso de reestructuración de la empresa pública Petroperú.

Por pedido de varios miembros de la comisión, Cutipa sometió a votación que su predictamen favorable se envíe a una cuestión previa, a fin de que primero se escuche las opiniones técnicas de actores claves en este proceso, como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), a cargo de liderar esta reorganización; el Ministerio de Energía y Minas (Minem); y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

También se incluyó el pedido de pronunciamiento del Indecopi, toda vez que está vigente la opción de que la empresa sea sometido a un proceso concursal; y de representantes de los trabajadores de Petroperú.

El predictamen presentado por Cutipa, que forma parte un partido que disputa pasar a la segunda vuelta de las elección presidenciales, fue ampliamente cuestionado por la ausencia de opiniones técnicas de autoridades vigentes.

La votación resultó en 14 votos a favor de la cuestión previa que permitirá conocer las opiniones técnicas de actores claves, ocho en contra y ninguna abstención.

Es importante mencionar que Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú, partido del presidente de esta comisión que promueve la derogación, y candidato presidencial que se disputa pasar a segunda vuelta, no se hizo presente en la sesión. Marcó asistencia virtual, pero al ser llamado para conocer su voto, no respondió en primera instancia.

Minutos después, dio a conocer su voto en contra de que el debate sobre la derogación de esta reestructuración se realice luego de conocer los sustentos técnicos.

Nota en desarrollo...

LEA TAMBIÈN: Petroperú nos pone en jaque: dos refinerías en juego y el riesgo sobre los combustibles

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: expresidente promovió la contratación de allegados con sueldos elevados
Petroperú: el rescate que igual terminaríamos pagando
Nuevo presidente de Petroperú: se busca cumplir rol estratégico sin tocar estabilidad fiscal
Petroperú cambia directorio a pedido de Balcázar para recibir nuevo “salvavidas” financiero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.