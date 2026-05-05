La Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), sesionó la tarde de este martes 5 de mayo para debatir la derogatoria del decreto de urgencia (DU 010-2025) que establece el proceso de reestructuración de la empresa pública Petroperú.

Por pedido de varios miembros de la comisión, Cutipa sometió a votación que su predictamen favorable se envíe a una cuestión previa, a fin de que primero se escuche las opiniones técnicas de actores claves en este proceso, como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), a cargo de liderar esta reorganización; el Ministerio de Energía y Minas (Minem); y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

También se incluyó el pedido de pronunciamiento del Indecopi, toda vez que está vigente la opción de que la empresa sea sometido a un proceso concursal; y de representantes de los trabajadores de Petroperú.

El predictamen presentado por Cutipa, que forma parte un partido que disputa pasar a la segunda vuelta de las elección presidenciales, fue ampliamente cuestionado por la ausencia de opiniones técnicas de autoridades vigentes.

La votación resultó en 14 votos a favor de la cuestión previa que permitirá conocer las opiniones técnicas de actores claves, ocho en contra y ninguna abstención.

Es importante mencionar que Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú, partido del presidente de esta comisión que promueve la derogación, y candidato presidencial que se disputa pasar a segunda vuelta, no se hizo presente en la sesión. Marcó asistencia virtual, pero al ser llamado para conocer su voto, no respondió en primera instancia.

Minutos después, dio a conocer su voto en contra de que el debate sobre la derogación de esta reestructuración se realice luego de conocer los sustentos técnicos.

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