Petroperú decidió nuevamente cambiar su directorio. Así lo refleja el último hecho de importancia que comunicó la empresa estatal a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el último sábado 2 de mayo.

Según el documento remitido, la petrolera ha decidido remover a dos de los miembros de su máxima instancia y ya asignó sus reemplazos.

Edmundo Lizarzaburu Bolaños ha sido designado como nuevo presidente del directorio de Petroperú, en la categoría de director independiente, en reemplazo de Roger Arévalo Ramírez, que ocupaba ese cargo desde el 26 de marzo de este año.

De igual forma, se aceptó la renuncia de Carlos Villalobos Dulanto, que ocupaba el cargo de director en el directorio, desde el 7 de marzo del 2026. En su reemplazo ha ingresado Berthin Gómez Vela. Con estas modificaciones, el directorio de Petroperú queda compuesto de la siguiente manera:

Así queda compuesto el directorio de Petroperú desde el día de hoy. Foto: SMV.

Vale recordar que este cambio en la alta dirección de la petrolera fue solicitado por el presidente José Balcázar hace solo unos días.

“Se critica que [Petroperú] no ha administrado bien los recursos que le entregaron [los Gobiernos] de Dina Boluarte y José Jerí. Por eso, nosotros vamos a poner una condición: tiene que cambiarse el directorio de Petroperú“, señaló como condición para que la empresa pueda recibir un nuevo ”salvavidas" de US$ 2,000 millones.

Esa esa la última solicitud de Petroperú, tal como explicó su ahora saliente presidente, Roger Arévalo, quien comentó que de no recibir ese dinero tendrían que paralizar las refinerías de Conchán (Lima) y Talara (Piura).