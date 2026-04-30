La reciente presentación del presidente de PetroPerú, Roger Arévalo, ante el Congreso de la República encendió nuevas alertas sobre la situación de la empresa estatal. A partir de ello, ComexPerú advirtió que la compañía no cuenta con capacidad de gestión ni liquidez suficiente para sostener sus operaciones , y cuestionó que, pese a ello, continúe solicitando mayores recursos públicos.

Según el comunicado del gremio, el propio titular de PetroPerú reconoció que los problemas de caja vienen afectando la programación de suministro de crudo a las refinerías , lo que impacta directamente en las ventas e ingresos de la empresa. Esta situación ya estaría generando consecuencias concretas en la operación : la refinería de Iquitos habría sido paralizada, mientras que las de Talara y Conchán estarían en riesgo de detenerse por falta de recursos para adquirir insumos.

En este contexto, ComexPerú consideró “inaceptable” que la continuidad operativa de la petrolera estatal esté condicionada a una inyección de US$ 2,000 millones. “Una empresa que no logra sostener su operación con gestión y disciplina financiera no puede seguir exigiendo rescates como condición para funcionar”, enfatizó el gremio.

El pronunciamiento también advierte que PetroPerú ha venido perdiendo participación en el mercado frente a otros actores, al tiempo que sus condiciones financieras se deterioran. Entre los principales indicadores, se menciona la pérdida del grado de inversión y la clasificación de sus bonos como de alto riesgo (high yield), lo que eleva sus costos de financiamiento y limita el acceso a crédito.

Refinería de Talara, junto con la de Conchán, podrían cesar sus operaciones ante crisis que afecta a Petroperú, según presidente de la empresa, Roger Arévalo. Foto: Andina.

Para ComexPerú, insistir en mayores inversiones sin demostrar solvencia ni eficiencia equivale a “persistir en el mismo error”. En esa línea, exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso a no aprobar nuevos rescates sin antes ejecutar una “reestructuración real” de la empresa.

El gremio recordó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 ya establece la reorganización patrimonial, financiera y administrativa de PetroPerú, pero subrayó que aún está pendiente su implementación efectiva, con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

“El Perú no puede seguir financiando una gestión paupérrima. La solución es reestructurar, no seguir inyectando dinero”, concluyó ComexPerú en su pronunciamiento emitido este 30 de abril de 2026.