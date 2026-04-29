Segura apuntó que lo responsable sería que el gobierno de Balcázar se limite a dejar propuestas para revertir el panorama fiscal adverso, así como de la propia petrolera. (Imagen: Andina).
Segura apuntó que lo responsable sería que el gobierno de Balcázar se limite a dejar propuestas para revertir el panorama fiscal adverso, así como de la propia petrolera. (Imagen: Andina).
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Alessandro Azurín
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A su salida de un evento del CF “Finanzas Públicas y Retos Macrofiscales en el Perú”, Segura declaró a medios y remarcó que si el panorama del país ya pintaba adverso para que el país pueda cumplir sus metas fiscales de los próximos años, otro apoyo financiero para Petroperú solo “garantizaría” estos incumplimientos.

“Cumplir la regla fiscal de este año ya es imposible. No se podrá y menos con lo que comentas [el rescate a Petroperú y un nuevo crédito suplementario del Poder Ejecutivo], pero tampoco [se cumplirían] las del 2027, 2028 y 2029. Ya no es esa la discusión”, respondió ante la consulta de Gestión.

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Petroperú en idas y vueltas

Segura reveló que el CF ha solicitado, en el marco de la reestructuración iniciada para la petrolera del Estado, información constante a la empresa para analizar su situación, pero no han recibido respuesta.

“Está en un péndulo entre administraciones. Una dice que no le dará un centavo porque no dan las cuentas, pero la nueva le pregunta dónde firmar para darle lo que pide. Ninguna de las dos es una solución porque no le ponen condiciones. No se ven ajustes de gasto ni ninguna estrategia clara”, manifestó.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).

Como se recuerda, el presidente de la petrolera, Roger Arévalo, advirtió que ya ha paralizado su refinería de Iquitos (Loreto), y que están por detenerse también sus refinerías Talara (Piura) y Conchán (Lima), debido a que la empresa ya no tiene recursos para adquirir materias primas para continuar las operaciones de esas plantas.

“Lo que debe analizarse es cuál sería el impacto sobre la deuda soberana si es que se reperfila la deuda de Petroperú, por ejemplo. O reducir los gastos internos, cómo ganar eficiencia y tal vez apoyos transitorios hasta que salga del hoyo. No queremos que contamine el riesgo país, pero no hemos visto eso de parte de las autoridades competentes”, lamentó.

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Nuevo Gobierno deberá revisar trayectoria fiscal

“La discusión ya es otra. ¿Quién debería hacer cualquier modificación a las reglas fiscales? En nuestra opinión, no el Gobierno actual, sino el próximo, es decir, las nuevas autoridades. Importa cómo lo hacen también porque hay que plantear una trayectoria razonable, responsable y que necesariamente tiene que ser austera por todo lo que ha ocurrido [estos años]", explicó.

Segura refirió que, ante la cercanía de la segunda vuelta electoral y que aún hay tres partidos que podrían disputar la contienda (Fuerza Popular, Juntos Por el Perú y Renovación Popular), quien gane deberá sincerar su plan de gobierno, ya que “ofrecen de todo, pero no hay plata para más de una fracción de lo que plantean”.

En el medio, apuntó que lo responsable sería que el gobierno de Balcázar se limite a dejar propuestas para revertir el panorama fiscal adverso, así como de la propia petrolera.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

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