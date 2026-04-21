¿Qué se estima sobre Petroperú durante el próximo Gobierno? (Imagen: Andina)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Petroperú atraviesa una crisis estructural que viene generando elevados costos para el Estado y ha deteriorado su sostenibilidad. Frente a esto, el Decreto de Urgencia (DU) N° 010-2025 apenas constituye un primer paso para revertir su situación: la empresa requiere de una transformación integral que dependerá del compromiso político de las próximas autoridades y de decisiones técnicas.

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