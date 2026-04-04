El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró que no se suspenderá el decreto de urgencia que impulsa este proceso y descartó el uso de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según indicó, en los próximos días se dará a conocer el plan que definirá el manejo de la petrolera estatal en el corto plazo.

El premier fue enfático en señalar que no habrá marcha atrás en la aplicación del decreto de urgencia, pese a las versiones que apuntaban a una posible suspensión. “ Se hablaba mucho de que se va a suspender el decreto de urgencia, no ”, señaló en entrevista en Exitosa.

Arroyo defendió el rol estratégico de Petroperú, especialmente en zonas donde la oferta privada es limitada. En ese sentido, sostuvo que la empresa estatal cumple una función clave en el abastecimiento de combustibles en el país.

“Difícilmente estas empresas que manejan combustible van a llegar a ese Perú profundo (...), solo la única que llega es Petroperú”, afirmó.

Premier Luis Arroyo. (Foto: Andina)

Reestructuración sin recursos del MEF

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la negativa del Ejecutivo a utilizar recursos del Ministerio de Economía y Finanzas para financiar el proceso.

El jefe del Gabinete precisó que la reorganización se sostendrá a través de otros mecanismos, como garantías u esquemas alternativos que serán detallados próximamente.

Además, adelantó que el Gobierno ya tiene definida la ruta que seguirá Petroperú en los próximos meses, la cual será presentada oficialmente en los próximos días. “ Esta semana que viene vamos a dar un anuncio definitivo. Lo que hemos decidido ”, anotó.

Gas licuado de petróleo (GLP). Foto: Petroperu

Arroyo indicó que “ Petroperú se está reflotando de otra manera diferente” , lo que sugiere un cambio en la estrategia aplicada hasta ahora para enfrentar su situación financiera.

Aunque no precisó detalles, el anuncio pendiente incluiría medidas sobre la estructura y funcionamiento de la empresa estatal.

Respaldo técnico del Gabinete

Finalmente, el premier destacó que las decisiones adoptadas responden a un equipo ministerial con experiencia en la gestión pública.

Según explicó, los integrantes del Gabinete cuentan con trayectoria previa en cargos técnicos dentro del Estado, lo que —a su juicio— permite una mejor ejecución de las políticas en curso.

Con ello, el Ejecutivo busca sostener la reestructuración de Petroperú como una medida clave para garantizar su continuidad operativa.