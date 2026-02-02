Foto: Andina.
Luis Alberto Arias
Luis Alberto Arias

El BCR publicó cifras preliminares del resultado del sector público para el año 2025. De acuerdo con estas cifras el déficit del sector público fue equivalente a 2.2% del PBI, con lo cual luego de tres años se habría cumplido con el techo que establece la regla del déficit fiscal para dicho año.

