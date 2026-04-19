En unas semanas, los trabajadores en planilla de empresas privadas podrán disponer del 100% del dinero de su CTS (Compensación por Tiempo de Servicio). ¿Sabe cuánto dinero deben depositarle?

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, explicó que la CTS es un beneficio social otorgado por las empresas con el objetivo de crear un fondo que ayude a los trabajadores a afrontar contingencias futuras tras la finalización del vínculo laboral, permitiéndoles cubrir sus necesidades y las de su familia mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

No obstante, recordó que de manera excepcional, se encuentra vigente una norma que autoriza la libre disposición del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de cese laboral. Esta medida no altera la obligación del empleador de realizar el depósito dentro del plazo legal.

“El empleador debe efectuar el depósito en una cuenta CTS a nombre del trabajador, y en la entidad financiera que él elija, siempre que esté autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)”, resaltó.

Multas por no depositar la CTS

Primero, debe saber que no depositar íntegra y oportunamente la CTS, o no efectuar el pago de esta,​ se considera como una infracción grave pasible de ser sancionada con una multa que oscila entre S/ 8,635 a S/143,660 soles para una empresa no Mype.

En tanto, si se trata de una pequeña empresa las multas pueden oscilar entre S/ 2,475 hasta S/ 24,750.

Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, señala que el depósito debe realizarse en la cuenta del sistema financiero o bancario que haya elegido y comunicado el trabajador.

En forma adicional, el empleador está obligado a entregar al trabajador una liquidación de cálculo del beneficio. La fecha máxima para esto es el próximo 15 de mayo.

¿Me corresponde recibir CTS?

La CTS equivale, en promedio, a una remuneración anual y les corresponde a todos los trabajadores del régimen laboral privado que hayan laborado como mínimo cuatro horas diarias y que tengan como mínimo un mes completo de servicios entre los meses de noviembre del 2025 a abril para el depósito de la CTS de mayo de 2026.

“En el caso de las medianas y grandes empresas, si el trabajador ha laborado el período semestral completo le corresponde el 50% de la remuneración más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2025″, precisó Matos.

De lo contrario, solo percibirá un sexto del sueldo por cada mes laborado, incluyendo el sexto de la gratificación percibida en diciembre”.

Tenga en cuenta que el pago de la CTS corresponde a los días laborados. No obstante, hay excepciones que obligan al empleador a incluir estos días así el trabajador no los haya laborado, y son: las faltas motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional en un máximo de 60 días dentro del año, días de descanso pre y post natal, días de huelga (siempre que no haya sido declarada ilegal) y días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de despido.

Ejemplos, cuánto recibirá según su periodo y sueldo

El depósito de mayo cubre el periodo noviembre 2025 – abril 2026.

Si tuvieras los seis meses completos (noviembre 2025–abril 2026), con sueldo S/ 2,000 en mediana/gran empresa y gratificación de diciembre de S/ 2,000, tu CTS de mayo 2026 sería aproximadamente S/ 1,333.33.

Si empezó a trabajar en enero de 2026, con sueldo S/ 2,000 en mediana/gran empresa, su CTS de mayo 2026 sería aproximadamente S/ 1,166.6.

Si ingresas el 1 de abril, solo se toma en cuenta abril (30 días). Recibirá S/ 194.

Si ingresas a trabajar en mayo, no recibirás CTS en el depósito de mayo de 2026; el monto que corresponde a ese y los siguientes meses se pagarán en noviembre de 2026.

Otro ejemplo, si tu sueldo es de 1,800 soles y la última gratificación fue de 1,800 soles, entonces podrás calcular la CTS de la siguiente forma:Sueldo básico neto: S/ 1,8001/6 de la gratificación: S/ 300S/ 1,800 + S/ 300 = 2100S/ 2,100 / 12 = S/ 175S/ 175 x 6 = S/ 1,050Tu siguiente CTS será de S/ 1,050.

Si la empresa no está inscrita en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), todos sus trabajadores tendrán derecho a la CTS conforme a la regla general que rige para la mediana y gran empresa.

Mientras que, si la empresa sí está inscrita en el Remype, los trabajadores contratados hasta antes de su registro tendrán derecho a la CTS de acuerdo con el régimen general, y aquellos contratados luego de la inscripción, recibirán la CTS computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias.

“Para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral agrario (Ley 31110) la CTS se encuentra incluida dentro de la remuneración diaria en un equivalente a 9.72% de la remuneración básica. De forma facultativa, el trabajador puede elegir recibir los conceptos de CTS y gratificaciones en los plazos que la ley establece, sin que entren a ser prorrateados en la remuneración diaria”, señala el socio de EY Perú.

¿Cómo se calcula la CTS si tiene sueldo variable?

Hay dos maneras de hacerlo: