Recientemente, el Congreso y el Ejecutivo validaron que trabajadores CAS accedan a una gratificación y CTS equivalente a su salario. | Andina
Recientemente, el Congreso y el Ejecutivo validaron que trabajadores CAS accedan a una gratificación y CTS equivalente a su salario. | Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La sostenibilidad fiscal, uno de los pilares macroeconómicos que ha protegido al Perú por lustros ante ruidos políticos y más, transita sus meses más duros en la historia, a partir de incrementos abruptos del gasto público y sin justificación alguna de su financiamiento, en corresponsabilidad del actual Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

MEF designa viceministros de Economía y Hacienda: sus hojas de vida
Rodolfo Acuña es el nuevo titular del MEF: la elección del Gabinete Arroyo
MEF prioriza 72 proyectos de infraestructura por más de S/ 144,000 millones
JNE insiste en déficit de S/ 288.9 millones para elecciones 2026 y pide consenso al MEF
MEF despliega estrategia en la Amazonía para destrabar más de 2,300 obras

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.