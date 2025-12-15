El Banco Central de Reserva (BCRP) sostuvo hoy que tener unas finanzas públicas sólidas permiten que haya tasas de interés más bajas, por lo cual es importante que el Perú mantenga su consolidación fiscal que tanto le costó alcanzar.

“Ya el Perú tiene décadas con unas finanzas públicas sólidas que hacen que las tasas de interés de nuestro país sean una de las más bajas en América Latina, lo cual explica también el nivel de grado de inversión que tiene la economía peruana”, dijo el gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas.

“El Banco Central de Reserva, en sus publicaciones macroeconómicas, ha reiterado la importancia de la consolidación fiscal para mantener unas finanzas públicas sólidas, que es una política de Estado de varias décadas y que no ha sido fácil alcanzar en su momento”, agregó.

Adrián Armas señaló que tener unas finanzas públicas sólidas facilita al Estado peruano obtener créditos a tasas muy bajas, lo cual se extiende a todo el sector privado.

“Las finanzas públicas sólidas no solamente explican que el Estado peruano tenga tasas de interés bajas cuando coloca deuda pública, sino que también se extiende a todo el sector privado para que acceda a tasas de interés bajas por esta disciplina fiscal”, refirió.

“Entonces, de ahí el llamado del Banco Central de Reserva, en sus publicaciones, para que esa consolidación fiscal continúe, pero eso implica un comportamiento muy prudente en el manejo del gasto público”, añadió.

El funcionario del BCR enfatizó que mantener un gasto público controlado es imprescindible para que haya estabilidad macroeconómica.

“Si es importante que se mantenga un gasto público controlado para que se mantenga una estabilidad macroeconómica en el Perú y un riego país bajo. Eso es algo que ha costado mucho, lo cual ya tiene décadas y debe permanecer”, manifestó.