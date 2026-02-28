El enfoque de Ejecuta+ prioriza las inversiones próximas a culminar, los proyectos en fase de cierre y las obras actualmente paralizadas. Foto: Difusión.
El enfoque de Ejecuta+ prioriza las inversiones próximas a culminar, los proyectos en fase de cierre y las obras actualmente paralizadas. Foto: Difusión.
Redacción Gestión
El puso en marcha la estrategia Ejecuta+ 2026 en la macrozona oriente del país con el objetivo de acelerar la ejecución y culminación de más de 2,300 obras públicas que, en conjunto, superan los S/ 34,000 millones de inversión. La intervención se inició en Tarapoto y abarca a los gobiernos regionales y locales de , Loreto, San Martín y Ucayali.

Como parte del despliegue, más de 150 entidades subnacionales —entre gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales— recibieron asistencia técnica especializada para destrabar proyectos considerados estratégicos. La iniciativa apunta a mejorar la capacidad de ejecución de las autoridades locales, especialmente en territorios donde persisten brechas en infraestructura básica.

El enfoque de Ejecuta+ prioriza las inversiones próximas a culminar, los proyectos en fase de cierre y las obras actualmente paralizadas. El objetivo es acelerar su puesta en funcionamiento y evitar sobrecostos derivados de retrasos administrativos o .

El ministro de Economía y Finanzas, , señaló que esta herramienta busca traducir la inversión pública en servicios concretos para la población. “Nuestro objetivo es acompañar directamente a las autoridades regionales y locales para destrabar proyectos y lograr que las obras se culminen oportunamente. Cada obra terminada significa mejores servicios, más empleo y mayor bienestar”, afirmó.

La estrategia contempla la ejecución de proyectos en infraestructura vial, establecimientos de salud, instituciones educativas, sistemas de agua y saneamiento, así como iniciativas de conectividad. Según el , estos proyectos permitirán mejorar el acceso a servicios básicos, dinamizar las economías regionales y generar empleo durante su ejecución.

Para lograrlo, equipos sectoriales y multidisciplinarios del MEF desarrollaron reuniones técnicas focalizadas con autoridades locales, en las que se identificaron cuellos de botella administrativos, financieros y de gestión que vienen retrasando la ejecución de obras en la Amazonía.

Además, la intervención incluye capacitaciones en gestión de inversiones, presupuesto y procesos de adquisición, con el fin de fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales. En esta edición también participaron equipos técnicos de la Sunat y del Senace, que brindaron asistencia en temas tributarios y de certificación ambiental.

El , a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), señaló que el despliegue de Ejecuta+ busca asegurar una ejecución más oportuna y eficiente del gasto público, priorizando proyectos que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura y mejoren la calidad de los servicios en la Amazonía peruana.

