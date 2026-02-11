El Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap, en la región Amazonas, iniciará una nueva etapa de intervenciones orientadas a mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar la conservación patrimonial del sector Malcapampa, tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el World Monuments Fund (WMF) Perú.

El acuerdo contempla tres líneas de acción: la renovación integral del Centro de Visitantes, la conservación especializada de la portada de piedra ubicada en el monumento Malcapampa y la implementación de un nuevo sendero de aproximadamente 280 metros que conectará este sector con el área de recepción del complejo.

LEA TAMBIÉN: Recuperando el Centro Histórico de Lima a través del crédito tributario

Modernización del centro de visitantes

La intervención incluye la actualización de las salas de interpretación, espacios expositivos y áreas audiovisuales, incorporando recursos museográficos contemporáneos con el objetivo de fortalecer el componente educativo y mejorar la accesibilidad de la información para el público nacional y extranjero.

La modernización busca ofrecer una experiencia más informada y atractiva, en línea con estándares internacionales de gestión patrimonial y turismo sostenible. Con ello, se apunta no solo a optimizar el recorrido, sino también a ampliar el tiempo y la calidad de permanencia de los visitantes en el sitio.

“Vamos a incorporar ese sector de Malcapampa al circuito de visita turística. Se va a ampliar la experiencia y el tiempo del visitante. En lugar de ir directo al centro de visitantes, podrá recorrer un sendero que lo llevará hasta un mirador y luego salir por la portada de Malcapampa hacia el centro de visitantes”, dijo a Gestión, Juan Pablo de la Puente, director de WMF.

Conservación en el sector Malcapampa

En paralelo, el proyecto prevé trabajos especializados en la portada de piedra de Malcapampa, uno de los cinco monumentos que conforman el complejo. Las acciones incluirán labores de investigación y conservación orientadas a proteger la estructura frente al desgaste natural y a asegurar su estabilidad como parte fundamental del conjunto arqueológico.

Esta intervención se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la preservación preventiva, en un contexto en el que Kuélap ha enfrentado en los últimos años desafíos vinculados al deterioro estructural y a factores climáticos propios de la zona.

“Primero haremos un diagnóstico de la situación estructural de Malcapampa, identificar sus problemas y luego recuperar la estabilidad estructural de la portada. Es muy común que diversas piedras se hayan desprendido; la idea es recuperarlas y colocarlas en su correcto lugar, respetando siempre la autenticidad del monumento”, añadió De la Puente.

Nuevo sendero y optimización del circuito

El nuevo sendero de conexión permitirá reorganizar el circuito interno, facilitando el desplazamiento de los visitantes y mejorando la articulación entre el centro de visitantes y el sector Malcapampa. La medida busca ordenar el flujo turístico y contribuir a una experiencia más segura y eficiente dentro del monumento.

“Se conoce muy poco de la cultura Chachapoyas. Muchas veces se piensa que es únicamente Kuélap, pero territorialmente se desarrolló en lo que hoy es Amazonas, La Libertad y San Martín. Queremos dar al visitante una visión territorial y más completa del legado Chachapoyas”, explicó el director de WMF.

La ejecución del proyecto estará a cargo del equipo técnico especializado de WMF Perú, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas. Según lo previsto, las intervenciones concluirían hacia fines de este año.

“Antes de los incas hemos identificado más de 30 culturas distintas, y el reto es promover un aprovechamiento sostenible de ese patrimonio”, puntualizó.