Este domingo 2 de noviembre, más de 50 museos administrados por el Ministerio de Cultura abrirán sus puertas de manera gratuita como parte de la edición de Museos Abiertos (MUA). La propuesta, que se realiza cada primer domingo de mes, busca acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico y cultural del país, promoviendo experiencias de aprendizaje y reflexión sobre la identidad peruana.

Bajo el lema “Los museos nos cuentan historias que se conectan con las nuestras”, esta penúltima edición del año invita a los visitantes a ser protagonistas de su propia historia.

“Porque recorrer un museo no solo es conocer el pasado, sino revivir memorias, descubrir nuevas perspectivas y escribir nuestras propias páginas en el tiempo“, señala el Mincul.

LEA TAMBIÉN: Alfredo Luna Briceño jura como ministro de Cultura

En todo el territorio nacional se ofrecerá una programación variada que combina arte, tradición, memoria y comunidad.

En Áncash, el Museo Arqueológico “Augusto Soriano Infante” organizará talleres de textil andino y alfarería, cuentacuentos, juegos patrimoniales y una feria artesanal de saberes ancestrales. Por su parte, el Museo Nacional de Chavín presentará la exposición “Vínculos que permanecen: la muerte en Chavín y en el presente”, enfocada en reflexionar sobre los lazos que trascienden el tiempo.

Este domingo, más de 50 museos en todo el país abrirán sus puertas gratuitamente, ofreciendo talleres, exposiciones y actividades culturales para toda la familia. Foto: Mincul.

En Ayacucho, los museos locales, como el Histórico Regional “Hipólito Unanue” y los Museos de Sitio de Wari y Quinua, ofrecerán talleres de cerámica, tejido, improvisación y arte popular, además de actividades al aire libre. Lambayeque se sumará con el Museo Nacional de Sicán, que realizará talleres de arqueología y pintura para niños, presentaciones artísticas y ferias de artesanos.

En Lima, los visitantes podrán recorrer la exposición “La muerte y el renacer en Pucllana” en el Museo de Sitio Pucllana, asistir a funciones de títeres y talleres de arte popular en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, y participar en una jornada de exposiciones y talleres en Pachacamac junto a comunidades amazónicas y andinas.

Regiones como Apurímac, Cusco, Junín, Huancavelica, Ica, Loreto, Piura y Tumbes también se suman a la celebración con rutas culturales, talleres, actividades familiares y recorridos guiados que muestran la diversidad y riqueza del patrimonio nacional.

Puedes revisar AQUÍ la programación completa y lista de museos.