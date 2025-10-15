El presidente de la República, José Jerí Oré, tomó juramento a Alfredo Martín Luna Briceño como ministro de Cultura del gabinete encabezado por Ernesto Álvarez Miranda, en una ceremonia celebrada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

Luna Briceño ha sido viceministro de Interculturalidad del Ministro de Cultura (Mincul), también fue secretario general del ministerio y director general de la Oficina de Administración.

Es ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); con una maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid, España; y otra en en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras en la PUCP; así como un doctorado en Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También tiene experiencia en la gestión inmobiliaria y en proyectos de desarrollo sostenible, y ha sido presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda.

Su designación como ministro de Cultura responde a la misión de fortalecer las políticas culturales y la gestión pública en este sector, con énfasis en la inclusión cultural, la consulta previa a pueblos indígenas y la promoción de derechos culturales.