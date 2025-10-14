Luis Enrique Bravo de la Cruz juró hoy martes 14 de octubre como nuevo ministro de Energía y Minas (Minem) en una ceremonia liderada por el presidente de la república, José Jerí, en Palacio de Gobierno.

Bravo de la Cruz reemplaza en el cargo a Jorge Luis Montero, cuya renuncia se oficializó ayer.

El ministro es ingeniero eléctrico con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico peruano, se desempeñaba como Gerente Técnico de Electrocentro S.A.

Bravo de la Cruz se graduó en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Además de magíster en Administración por la Universidad ESAN.

Electrocentro S.A. es una empresa del Grupo Distriluz que opera en las regiones de Junín, Huancavelica, Pasco y Huánuco, Luis Bravo lidera las operaciones técnicas de distribución eléctrica.

Experiencia en el Minem

Entre marzo de 2022 y mayo de 2022, se desempeñó como asesor de Alta Dirección del Despacho Ministerial del Minem. Su designación se realizó mediante Resolución Ministerial N° 075-2022-MINEM/DM y su renuncia fue aceptada mediante RM N° 188-2022-MINEM/DM.

Actividad académica y de capacitación

Luis Bravo es docente y expositor en temas de ingeniería eléctrica y gestión de sistemas de distribución-

Además ha promovido la alianza estratégica entre Electrocentro y universidades como la UNCP (Universidad Nacional del Centro del Perú) para el desarrollo de seminarios profesionales en ingeniería eléctrica, facilitando el intercambio entre la experiencia práctica empresarial y la formación académica.