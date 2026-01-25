El Ministerio de Cultura informó esta tarde que debido al huaico ocurrido en la madrugada de hoy, 25 de enero, en el sector Mandor, a la altura de los kilómetros 114-115, y tras la evaluación técnica correspondiente, se ha dispuesto la suspensión temporal del acceso peatonal amazónico hacia Machu Picchu, en ambos sentidos.

Detalló que la medida comprende el tramo entre la Central Hidroeléctrica (km 122) y Machupicchu Pueblo (km 110+500), y se adopta de manera preventiva por razones de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad de visitantes, operadores turísticos, guías oficiales y población en general.

“Esta suspensión se mantendrá vigente hasta la rehabilitación del área afectada y la confirmación de condiciones seguras para el tránsito peatonal”, expresó a través de un comunicado.

Asimismo, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó a los operadores turisticos, guías oficiales de turismo y usuarios afectados que se brindarán las Facilidades correspondientes para la reprogramación de las visitas o la devolución de los montos abonados, conforme a la normativa vigente y en función de las circunstancias específicas de cada situación.

Finalmente el Ministerio de Cultura hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones emitidas en resguardo de la seguridad de todos y recomienda mantenerse informados por los canales oficiales.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dijo que hasta el momento no se han reportado incidentes ni afectaciones a la integridad o salud de turistas. (Foto: Andina)

Minecetur sostuvo que no hay heridos

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó que al tomar conocimiento de la restricción del tránsito peatonal y ferroviario en el tramo del acceso amazónico Machupicchu - Hidroeléctrica, está monitoreando permanente la situación a través de la Red de Protección al Turista, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros.

Añadió, que hasta el momento no se han reportado incidentes ni afectaciones a la integridad o salud de turistas.

El Mincetur remarcó que ha reforzado la comunicación con las autoridades locales, agencias de viajes y operadores turísticos, a fin de que adopten las medidas preventivas correspondientes e informen a los turistas.

Dicho portafolio brindó a las agencias de viajes y operadores turísticos las siguientes recomendaciones:

- Informar de manera oportuna a los turistas sobre las restricciones vigentes en el acceso amazónico.

- Priorizar la seguridad de los visitantes en la reprogramación de servicios turísticos.

- Coordinar permanentemente con IPERÚ para la orientación y atención a los turistas.

- Seguir únicamente la información oficial emitida por las autoridades competentes.