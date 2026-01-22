Calor en Lima. (Foto: Senamhi)
Calor en Lima. (Foto: Senamhi)
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que Lima Metropolitana atraviesa un episodio de ola de calor diurno, evidenciado por las elevadas temperaturas registradas este martes en distintos distritos de la capital.

Dichos registros marcan el tercer día muy cálido consecutivo en ambas estaciones, una condición que configura una ola de calor diurna en Lima Metropolitana, con temperaturas por encima de los promedios normales para esta época del año. Este comportamiento térmico se encuentra asociado al ingreso de los vientos del norte, que favorecen el incremento de las temperaturas del aire.

Especialistas del Senamhi señalan que las olas de calor diurno se caracterizan por el incremento sostenido de las temperaturas diurnas, alcanzando o superando el percentil 90, categorizado como “día cálido” durante al menos tres días consecutivos. Este evento incrementa los riesgos para la salud pública, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Ante esta situación, el Senamhi recomienda a la población hidratarse constantemente, usar ropa ligera, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y permanecer en ambientes ventilados.

