Las intensas lluvias que se registran en diversas zonas del país han encendido las alertas de las autoridades. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta roja en 15 regiones debido al riesgo extremo de huaicos, deslizamientos, inundaciones y activación de quebradas, un escenario que -según los reportes técnicos- podría prolongarse hasta marzo de 2026.

De acuerdo con el organismo técnico, la temporada de lluvias ha superado los umbrales habituales de riesgo de manera simultánea en la costa, sierra y selva. La combinación de alta humedad atmosférica y la compleja topografía del país está generando acumulaciones de lluvia por encima de lo normal, lo que incrementa la vulnerabilidad de zonas urbanas y rurales.

Regiones y vías afectadas

Entre las regiones que se mantienen en alerta roja figuran Cajamarca, Cusco, La Libertad, Madre de Dios y Puno. En Amazonas, un deslizamiento provocó el colapso parcial de la vía en el kilómetro 26, cerca de la localidad de Pedro Ruiz, obligando a restringir el tránsito para permitir trabajos de emergencia.

En la sierra central, conductores reportaron derrumbes en la Carretera Central, a la altura de Ocatara, en San Mateo de Huanchor, lo que puso en riesgo la transitabilidad hacia la sierra y la selva. Situaciones similares se registraron en Pasco y Ayacucho, donde la crecida de ríos ocasionó la pérdida de tramos de plataforma vial, especialmente en rutas del Vraem.

Ríos en niveles críticos

El monitoreo hidrológico del Senamhi alertó sobre el incremento del caudal del río Rímac, que alcanzó aproximadamente los 40 metros cúbicos por segundo, con tendencia a seguir aumentando debido a las lluvias en la sierra central. En la selva, el nivel del río Ucayali fue catalogado como extremo en el tramo que atraviesa el distrito de Callería, elevando el riesgo de inundaciones en zonas aledañas.

En la costa sur, un huaico de gran magnitud arrasó con el puente Pedregal, en el distrito de Quinistaquillas, región Moquegua, mientras que en Arequipa la activación de quebradas interrumpió rutas clave hacia la provincia de Caravelí.

La temporada de lluvias también ha obligado a reforzar las acciones preventivas en sitios arqueológicos. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco activó una alerta permanente en Machu Picchu y otros complejos patrimoniales, que se mantendrá vigente hasta fines de marzo de 2026.

En Lima, familias asentadas en zonas vulnerables del valle del río Lurín expresaron su preocupación por la saturación del suelo y el aumento del caudal, que podría comprometer viviendas precarias ubicadas en laderas y riberas.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que mantiene 4,280 brigadistas de salud activos a nivel nacional, además de equipamiento médico e infraestructura móvil para asegurar la continuidad de los servicios en las regiones afectadas. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordina con gobiernos regionales y locales las acciones de respuesta inmediata.

El Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que las condiciones climáticas actuales podrían mantener elevados los riesgos durante los próximos dos meses, por lo que instó a reforzar las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones a la población figuran evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, asegurar viviendas ubicadas en zonas de riesgo, seguir las indicaciones de Defensa Civil y mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Senamhi.

Las autoridades no descartan que el impacto de las lluvias continúe escalando en las próximas semanas.