El fenómeno podría impactar el tránsito, las actividades agrícolas y el turismo interno durante los próximos días. Foto: Andina
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - Senamhi informó que hasta el miércoles 7 de enero se prevén, las cuales representan un peligro para la población en la temporada de verano.

Por ejemplo, en la sierra central y sierra sur se estima la ocurrencia de granizadas en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y 3,800 msnm.

Además, proyectan que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.

Precipitaciones intensas y descargas eléctricas aumentan riesgo de huaicos en el interior del país, prevé el Senamhi. Foto: difusión
Asimismo, el Senamhi proyecta que la nubosidad se incrementará entre la tarde y noche, mientras que la lluvia será dispersa y ligera hacia la costa.

Para el martes 6 de enero estiman acumulados de hasta 24 milímetros / día en la sierra norte, de hasta 19 mm / día en el centro, y hasta 26 mm/ día en el sur.

Las regiones de posible afectación por el nivel de peligro naranja, según el Senamhi, son:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno

De acuerdo con el Senamhi y especialistas, entre las principales consecuencias de estos fenómenos meteorológicos están: riesgo de huaicos, deslizamientos y activación de quebradas, lo cual merma en el servicio de transporte y logística,

Además, se estima que en las próximas 48 horas habrá lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro, las cuales vendrán con descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora.

“Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región”, advierte el Senamhi. Este lunes, por ejemplo, se registró un huaico en la quebrada Cerveza, ubicada en Oxapampa.

El Senamhi detalla que los departamentos posiblemente afectados por las lluvias en la selva, son:

  • Amazonas
  • Huánuco
  • Junín
  • Loreto
  • Pasco
  • San Martín
  • Ucayali

