El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó dos alertas debido al pronóstico de lluvias intensas en diversas regiones del Perú, las cuales entrarán en vigor durante las festividades de Año Nuevo.

Ambas alertas empezarán a regir desde el miércoles 31 de diciembre, último día del año, y se mantendrán vigentes en los primeros días del 2026.

El primero es el Aviso 467, de nivel naranja, que pronostica lluvias de moderada a fuerte intensidad, con presencia de nieve, granizo, lluvia y aguanieve, en la zona andina del país entre el 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nevadas localizadas en localidades sobre los 3 900 m.s.n.m. de la sierra central y sur”, menciona el Senamhi.

Asimismo, se prevé que estas precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 35 km/h, además de mayor nubosidad por las tardes y noches, así como lluvias ligeras y dispersas hacia la costa norte y centro.

El segundo es el Aviso 468, también de nivel naranja, el cual pronostica que, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, se registrarán precipitaciones, de moderada a fuerte intensidad, en la zona selva del país.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, precisó el Senamhi.

Según el pronóstico, para el 31 de diciembre de 2025 se esperan acumulaciones de lluvia de unos 60 mm/día en la selva norte, cerca de 55 mm/día en la selva centro y alrededor de 50 mm/día en la selva sur.

En tanto, para el 1 de enero de 2026 se pronostican acumulados de lluvia de cerca de 65 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a 50 mm/día en la selva sur.