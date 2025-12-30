Regiones en el país en alerta naranja por precipitaciones. | Foto: Andina / Gémini
Ambas alertas empezarán a regir desde el miércoles 31 de diciembre, último día del año, y se mantendrán vigentes en los primeros días del 2026.

, en la zona andina del país entre el 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

LEA TAMBIÉN: Senamhi advierte afectaciones en campaña agrícola de Cusco, Apurímac y Puno, ¿qué sucede?

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nevadas localizadas en localidades sobre los 3 900 m.s.n.m. de la sierra central y sur”, menciona el Senamhi.

Asimismo, se prevé que estas precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 35 km/h, además de mayor nubosidad por las tardes y noches, así como lluvias ligeras y dispersas hacia la costa norte y centro.

LEA TAMBIÉN: Senamhi: pobladores de la selva estarían en riesgo muy alto por inundaciones

se registrarán precipitaciones, de moderada a fuerte intensidad, en la zona selva del país.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, precisó el Senamhi.

LEA TAMBIÉN: Senamhi activa alerta roja en 19 regiones del Perú por temperaturas de hasta 38 grados centígrados

Según el pronóstico, para el 31 de diciembre de 2025 se esperan acumulaciones de lluvia de unos 60 mm/día en la selva norte, cerca de 55 mm/día en la selva centro y alrededor de 50 mm/día en la selva sur.

En tanto, para el 1 de enero de 2026 se pronostican acumulados de lluvia de cerca de 65 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a 50 mm/día en la selva sur.

El Senamhi emitió dos alertas que empezarán a regir desde el miércoles 31 de diciembre y se mantendrán vigentes en los primeros días del 2026. Foto: Andina
