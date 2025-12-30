Con el cierre del 2025, el alto flujo de viajeros en Estados Unidos se ha visto severamente afectado por condiciones climáticas adversas que han obligado a las aerolíneas cancelar cientos de vuelos para proteger a los usuarios. Si eres uno de los pasajeros perjudicados por estas suspensiones, tienes derecho a reclamar el reembolso de su inversión bajo las normativas vigentes. A continuación, te presentaré una guía detallada con los pasos necesarios para gestionar su devolución de dinero de manera exitosa.

Te comentaré que los retrasos y cancelaciones de vuelos se debe a una tormenta invernal que sigue presente en el país. Este fenómeno meteorológico ha traído consigo fuertes ráfagas de viento, lluvias y nieve en zonas pertenecientes al Medio Oeste y Noreste.

Una reciente data otorgada por aerolíneas revela la gravedad de la situación: más de 1,800 vuelos han sido cancelados y decenas de miles fueron retrasados en reconocidos aeropuertos, como JFK, Newark y Chicago O’Hare.

La presencia de nieve o lluvias son factores suficientes para cancelar los vuelos. (Crédito: AFP)

Cómo solicitar el reembolso de mi vuelo cancelado en EE.UU.

De acuerdo a la normativa sobre derechos de pasajeros del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), es posible solicitar el reembolso del ticket comprado, siempre y cuando el vuelo haya sido cancelado, sea por una emergencia invernal o cualquier situación de fuerza mayor.

No estás obligado a tomar un vuelo alternativo o que te reprogramen en otra fecha, pues dependerá de tu decisión; no obstante, si deseas recuperar lo que invertiste, percibirás el precio completo del pasaje y cualquier cargo asociado.

La modalidad de pago suele ser importante para recibir el reembolso en el menor tiempo posible. (Crédito: 8photo / Freepik)

Eso sí, para que se te reembolse el dinero dependerá dónde compraste el boleto. Por ejemplo, si lo adquiriste directamente en una aerolínea, te lo devolverán automáticamente; en cambio, si fue mediante una agencia, tendrás que acercarte a dicho establecimiento y solicitar el reembolso.

Además, las aerolíneas y agencias están obligadas a gestionar las devoluciones en plazos específicos según el método de pago utilizado. En caso realizaste la compra con tarjeta de crédito, el reembolso será en una máximo de 7 días hábiles. Ahora, si efectuaste el pago con efectivo, el tiempo de espera se extiende hasta 20 días naturales.