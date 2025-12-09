El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja por el incremento extremo de las temperaturas diurnas que afectará a 19 regiones del país entre el miércoles 10 y el viernes 12 de diciembre. Según el Aviso N°440, las temperaturas alcanzarán hasta 38 grados centígrados en la sierra peruana, fenómeno que estará acompañado de un marcado aumento de la radiación ultravioleta y fuertes ráfagas de viento.

El organismo advirtió que durante este periodo se registrará un incremento térmico de moderada a extrema intensidad en las zonas de sierra, con condiciones atmosféricas que favorecerán la intensificación del calor. La escasa nubosidad prevista hacia el mediodía permitirá un mayor ingreso de radiación solar, lo que elevará significativamente los niveles de radiación ultravioleta (UV) en toda la región andina.

Además de las altas temperaturas, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para la población y riesgos adicionales en zonas expuestas.

¿Cuáles serán las temperaturas por región y fecha?

Para el miércoles 10 de diciembre, el Senamhi proyecta temperaturas máximas entre 20°C y 38°C en la sierra norte, entre 14°C y 33°C en la sierra centro, y valores que oscilarán entre 21°C y 32°C en la sierra sur.

El jueves 11 de diciembre se prevén temperaturas máximas entre 20°C y 34°C en la sierra norte, entre 14°C y 33°C en la sierra centro, y valores entre 21°C y 32°C en la sierra sur, manteniéndose el patrón de calor intenso en gran parte de la región andina.

Para el viernes 12 de diciembre, el último día de la alerta, se anticipa que las temperaturas máximas alcancen entre 20°C y 38°C en la sierra norte, entre 14°C y 34°C en la sierra centro, y entre 21°C y 33°C en la sierra sur, marcando el pico más alto del fenómeno térmico.

La alerta roja emitida por el Senamhi abarca 19 departamentos del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna. Estas regiones deberán tomar precauciones especiales ante el incremento de las temperaturas y la radiación ultravioleta.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad (entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m.), usar protector solar, prendas ligeras y de colores claros, así como consumir alimentos frescos para contrarrestar los efectos del calor extremo.