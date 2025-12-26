Las temperaturas nocturnas en la franja costera del país experimentarán una disminución significativa entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre , informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Según el reporte oficial, durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana se intensificará la sensación de frío, especialmente en la costa norte. No obstante, hacia el mediodía y la tarde se espera el predominio del brillo solar.

Especialistas del Senamhi explicaron que este comportamiento térmico responde a la presencia de aguas frías frente al litoral peruano, la persistencia de vientos del sur y el ingreso de aire seco desde el oeste, factores que favorecen el descenso de las temperaturas.

En ese contexto, se proyectan temperaturas nocturnas que oscilarán entre los 20 °C y 19 °C en Tumbes; entre 17 °C y 15 °C en Piura; entre 17 °C y 14 °C en Lambayeque; entre 16 °C y 13 °C en La Libertad; entre 17 °C y 14 °C en Áncash; y entre 13 °C y 16 °C en Lima.

Posibles lloviznas en la capital

Para Lima Metropolitana, el Senamhi detalló que las temperaturas nocturnas se ubicarían entre los 18 °C y 13 °C, con una probabilidad moderada de lloviznas, principalmente los días 29 y 30 de diciembre.

Asimismo, el organismo advirtió que, debido a la baja temperatura del mar y a la circulación de vientos que favorece la estabilidad atmosférica, los contaminantes podrían permanecer por más tiempo en el aire, afectando la calidad ambiental.

Finalmente, el Senamhi indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas a nivel nacional y recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales, como su página web y redes sociales.