Más de 210,000 pobladores de diversas localidades ubicadas en la selva de siete regiones del país están en peligro “muy alto” por inundaciones debido a las lluvias de ligera a fuerte intensidad que se registrarán en estas zonas desde hoy miércoles 10 al viernes 12 de diciembre, advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Tomando como base el pronóstico del Senamhi, que afirma que desde el miércoles 10 al viernes 12 de diciembre se presentarán lluvias en la selva, de ligera a fuerte intensidad que afectaría a las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.

Precisó que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

El pronóstico del Senamhi precisa que el miércoles 10 de diciembre se prevén acumulados de lluvia de hasta 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 90 mm/día en la selva centro y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur.

En tanto, el jueves 11 de diciembre se prevén acumulados de lluvia de hasta 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 90 mm/día en la selva centro y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur.

El viernes 12 de diciembre se prevén acumulados de lluvia de hasta 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 90 mm/día en la selva centro y sur.

Peligros por inundaciones

Ante este pronóstico, el Cenepred emitió un informe donde revela que la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad durante estos días, desencadenarían la posible presencia de inundaciones, que traería consigo situaciones de riesgo.

Detalla que de acuerdo al análisis realizado, tras identificar los niveles de susceptibilidad a inundación en el ámbito de las cuencas afectadas por las lluvias, se identificó que están en riesgo muy alto ante este tipo de eventos naturales un total de 210,226 habitantes, 65,071 viviendas; 189 establecimiento de salud y 999 instituciones educativas.

Con respecto a los departamentos con nivel de riesgo Alto comprenden una población expuesta de 350,139 habitantes; 113,012 viviendas; 276 establecimientos de salud y 1,112 instituciones educativas.

Riesgo por movimientos en masa

Cenepred sostuvo que las lluvias intensas podrían desencadenar también la posible presencia de deslizamientos, flujos de detritos (huaicos) u otro tipo de movimientos en masa, que traería consigo situaciones de riesgo.

En cuanto a la población en riesgo muy alto ante posibles deslizamientos o huaicos u otros movimientos en masa, Cenepred identifica a 98,862 que se ubican principalmente en localidades ubicadas en la selva de las regiones de Junín, Pasco y Puno.

Y en situación de riesgo alto se encuentran 514,058 pobladores de las tres mencionadas regiones, además de Cusco, Huánuco y Ucayali.