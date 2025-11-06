La temporada de lluvias continúa afectando a varias provincias de la región Cajamarca, acompañadas de descargas eléctricas y en algunas jurisdicciones con la caída de granizo como se reportó el miércoles 5 de noviembre en Cajabamba, Celendín, Hualgayoc y la provincia de Cajamarca.

Una fuerte lluvia que se inició al mediodía del miércoles 5 de noviembre y se prolongó durante la tarde, provocando inundación de la parte baja de la ciudad de Cajamarca, debido al deficiente drenaje, situación que se repite todos los años.

La intensa lluvia también alcanzó al distrito de Los Baños del Inca, convirtiendo las calles del balneario turístico en pequeños riachuelos, generando malestar en los vecinos que tuvieron la ardua tarea de limpiar el sedimento y evitar la afectación de sus viviendas.

En la provincia de Cajabamba, la estación meteorológica de Cachachi registró el último martes 4 de noviembre un acumulado de 41.3 milímetros, siendo considerado por el Senamhi como un día extremadamente lluvioso.

Ese mismo día, el distrito cajamarquino de La Encañada registró un acumulado de 23.9 milímetros, seguido de la provincia de Celendín con 20.8 mm, la estación Sondor en Matara registró 19.9 mm, y Chugur en la provincia de Hualgayoc con 16.3 milímetros.

Lluvias continuarán hoy

Para este jueves 6 de noviembre, según el pronóstico meteorológico del Senamhi Cajamarca, se prevé cielo nublado parcial a nublado por la mañana, variando a cubierto por la tarde, con lluvias de ligera a fuerte intensidad en todo el territorio.

El viernes 7 de noviembre se tendría cielo con nubes dispersas a parcialmente nublado por la mañana y hacia el mediodía, con ligero a moderado incremento de la temperatura diurna en gran parte del territorio. Por la tarde, cielo nublado a cubierto, con probabilidad de lluvias aisladas de ligera intensidad en toda la región.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con posibilidad de granizo en zonas por encima de los 2,600 metros sobre el nivel del mar; por lo que el Senamhi recomienda tomar las precauciones del caso.

Durante este periodo, se espera radiación ultravioleta extremadamente alta, especialmente hacia el mediodía. La temperatura máxima alcanzó en la víspera los 31.8 grados Celsius en el distrito cajamarquino de Magdalena.