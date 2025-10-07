Lluvias y descenso de temperatura afectarán la selva central y sur hasta el 9 de octubre. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
ingresará entre el 7 y 9 de octubre, con lluvias de moderada a fuerte intensidad en la zona central y sur de esta región natural del Perú, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

, especialmente en Satipo en la región Junín, Huanta y La Mar pertenecientes a Ayacucho y Atalaya y Purús en Ucayali.

En estas provincias se espera

En tanto, en la selva sur, las lluvias más intensas se verán en Tambopata, Manu y Tahuamanu de la región Madre de Dios, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi pertenecientes a Cusco y Carabaya y Sandia en Puno. , con una temperatura máxima de 29 °C el martes y la mínima a 18 °C entre el miércoles y jueves.

El Senamhi también advirtió que se estima el reporte de vientos cercanos a los 35 kilómetros por hora en la selva sur, por lo que recomendó reforzar techos, evitar actividades al aire libre durante tormentas y seguir los canales oficiales de información.

, lo que podría afectar la agricultura, los ecosistemas forestales y la calidad de vida de las comunidades.

Este fenómeno marca el inicio de una etapa más fría en la Amazonía peruana, lo que podría afectar la agricultura, los ecosistemas forestales y la calidad de vida de las comunidades. (Foto: Andina)
