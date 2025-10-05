El café peruano es uno de los líderes de la canasta agroexportadora del país. (Foto: Andina)
El café peruano es uno de los líderes de la canasta agroexportadora del país. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El 30% de la se destina a mercados de especialidad. Así lo señaló Silvia Arispe Cardozo, gerente general de Inversiones Campo Verde, durante el showroom, cata, maridaje y presentación de la ruta de la cadena productiva de café y cacao, organizada por la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este grano, en su mayoría, está cultivado por ; es decir, se desarrolla en ecosistemas excepcionales, argumentó la vocera.

LEA TAMBIÉN: Perú dice que ya está listo: la estrategia frente a la limitación para exportar café y cacao

Café de Perú: mercados clave

De acuerdo con ADEX, entre enero y julio de este año, las exportaciones de sumaron los US$ 484′796.000, lo cual evidenció un incremento de 22% respecto a los US$ 396′906.000 reportados en el mismo periodo de 2024.

Los principales destinos son Estados Unidos, Alemania (13.5%), Bélgica (12.6%) y Canadá (11.4%). En conjunto, estos cuatro países concentran más del 63% de nuestras exportaciones.

Entre las principales regiones exportadoras, destacan Cajamarca con 32,796 toneladas (48.2%), Junín con 15,148 toneladas (22.2%), Amazonas con 10,477 toneladas (15.4%), San Martín con 5,567 toneladas (8.1%).

Estas cuatro regiones concentran más del 93% de la producción nacional certificada destinada a la exportación.

LEA TAMBIÉN: Don Guto Coffee: emprendedores e inversionistas peruanos que apuestan por la industria del café y la comunidad en Lima

Las cifras detrás del cultivo de café

Silva Arispe señaló que en nuestro país son alrededor de 220,000 familias de pequeños productores que están involucradas en el , los cuales tienen un área de alrededor de 420,000 hectáreas a nivel nacional.

Detalló, además, que el café convencional ascendió a US$ 398′376,000, mientras el orgánico a US$ 86′418,000. Asimismo, indicó que el café sin tostar ni descafeinar sumó US$ 483′355,000, lo que representa el 99.7%del total.

En cuanto a volumen despachado, dijo que presentó una caída de 32%. Esto se debió principalmente a la sequía que afectó a la selva peruana a fines de 2024, seguida de un exceso de lluvias que impactó de forma negativa en los cultivos.

El dato:

  • Como se recuerda, solo en 2024, las exportaciones de café peruano alcanzaron alrededor de US$ 1,100 millones.

TE PUEDE INTERESAR

¿Perú se “salva”? Tendría un año más para evitar limitación a envíos de café y cacao a la UE
Exportadores de café y cacao se alistan para enfrentar exigencias de Europa: ¿cómo se preparan?
Café de especialidad: NOS Café acelera su crecimiento en Lima y apunta a expandirse en Latinoamérica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.