El 30% de la producción nacional de café se destina a mercados de especialidad. Así lo señaló Silvia Arispe Cardozo, gerente general de Inversiones Campo Verde, durante el showroom, cata, maridaje y presentación de la ruta de la cadena productiva de café y cacao, organizada por la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este grano, en su mayoría, está cultivado por pequeños productores en zonas de altura; es decir, se desarrolla en ecosistemas excepcionales, argumentó la vocera.

Café de Perú: mercados clave

De acuerdo con ADEX, entre enero y julio de este año, las exportaciones de café de Perú sumaron los US$ 484′796.000, lo cual evidenció un incremento de 22% respecto a los US$ 396′906.000 reportados en el mismo periodo de 2024.

Los principales destinos son Estados Unidos, Alemania (13.5%), Bélgica (12.6%) y Canadá (11.4%). En conjunto, estos cuatro países concentran más del 63% de nuestras exportaciones.

Entre las principales regiones exportadoras, destacan Cajamarca con 32,796 toneladas (48.2%), Junín con 15,148 toneladas (22.2%), Amazonas con 10,477 toneladas (15.4%), San Martín con 5,567 toneladas (8.1%).

Estas cuatro regiones concentran más del 93% de la producción nacional certificada destinada a la exportación.

Las cifras detrás del cultivo de café

Silva Arispe señaló que en nuestro país son alrededor de 220,000 familias de pequeños productores que están involucradas en el cultivo de café, los cuales tienen un área de alrededor de 420,000 hectáreas a nivel nacional.

Detalló, además, que el café convencional ascendió a US$ 398′376,000, mientras el orgánico a US$ 86′418,000. Asimismo, indicó que el café sin tostar ni descafeinar sumó US$ 483′355,000, lo que representa el 99.7%del total.

En cuanto a volumen despachado, dijo que presentó una caída de 32%. Esto se debió principalmente a la sequía que afectó a la selva peruana a fines de 2024, seguida de un exceso de lluvias que impactó de forma negativa en los cultivos.

El dato: