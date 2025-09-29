El Mincetur indica que si ley contra deforestación de la Unión Europea comienza a entrar en vigor este año, el impacto en exportaciones sería mínimo. (Imagen: Andina)
El Mincetur indica que si ley contra deforestación de la Unión Europea comienza a entrar en vigor este año, el impacto en exportaciones sería mínimo. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
Guadalupe Gamboa

La reglamentación de la Unión Europea (UE) que exige que productos agrícolas como café y cacao sean de zonas libres de deforestación para poder ingresar a ese territorio podría postergarse un año más. Si bien esto daría un margen adicional para que el Perú complete los requisitos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aseguró a Gestión que ya estamos listos para cumplir con la exigencia aún si se mantiene el plazo actual (diciembre 2025).

