Según el gremio, las diez principales empresas en esta lista concentraron aproximadamente el 67% de las exportaciones de café en 2024, lo que evidencia un mercado dominado por actores consolidados, tanto nacionales como multinacionales. Se debe considerar que más allá de la tradicional taza humeante, este grano también es la base de productos de alto valor agregado como extractos, concentrados y suplementos funcionales, aprovechados por las industrias alimentaria, cosmética y nutracéutica.

Así, el primero en la lista es Perales Huancaruna S.A.C., reconocida comercialmente por ser la dueña de Altomayo. La compañía se posiciona como la principal exportadora de café en el país, con ventas por US$ 160.5 millones en 2024, lo que representa el 14.6% del total exportado. La compañía fundada en los años 70 en Jaén, continúa marcando la pauta en el comercio exterior del grano peruano.

En segundo lugar figura Olam Agro Perú S.A.C., filial de la multinacional Olam Group, que alcanzó un valor exportado de US$ 115 millones, representando el 10.4% del total anual. Le sigue Comercio Amazonia S.A., con US$ 76.2 millones, con un 6.9% de participación.

Perhusa: De las alturas andinas al liderazgo global del café peruano​

Perales Huancaruna S.A.C., conocida comercialmente como Perhusa, es la empresa más destacada en la agroexportación de café en Perú. No solo es conocida como exportadora de grano verde, sino también como productora de marcas propias como Altomayo, que sirve para darle una identidad a sus productos de valor agregado en diversos canales comerciales a nivel nacional. .

En la década de 1980, la empresa incursionó en el mercado internacional, estableciendo una filial en Alemania en 1989 y, a la fecha, la compañía exporta café a más de 15 países, incluyendo destinos en el Caribe, Europa y América del Norte. Sus principales mercados son Estados Unidos, Alemania y Bélgica.

En los años 90, la empresa creó la marca Altomayo, en colaboración con caficultores del valle de San Martín, y estableció su primera planta de acopio en Chiclayo. Este punto también marcó un hito al competir directamente con marcas consolidadas como Nescafé y Kirma, que dominaban el 90% del mercado peruano en ese momento.

Durante el año 2000 inició la modernización tecnológica de la empresa y se fundó una planta procesadora en el Callao. En 2023, la empresa recibió una línea de financiamiento de S/ 53 millones del BBVA para potenciar sus operaciones sostenibles y ampliar su capacidad exportadora. ​

Olam Agro y Comercio Amazonia en el podio

La segunda en la lista es Olam Agro Perú S.A.C., filial peruana de Olam Group Limited, una multinacional con sede en Singapur. La empresa se ha consolidado como la exportadora de café verde multinacional más grande del país, suministrando cafés orgánicos, sostenibles y especiales a los mercados más exigentes del mundo.

La empresa mantiene relaciones directas con más de 10,000 caficultores y colabora estrechamente con cooperativas y asociaciones, brindando asistencia técnica y acompañamiento a lo largo del año para asegurar una producción de alta calidad y garantizar precios justos que mejoren la calidad de vida de los productores.

Por su parte, la tercera en el ranking es Comercio Amazonía S.A., también fundada en Jaén. Perteneciente al Grupo Molicom, la empresa opera una planta procesadora con capacidad para 500,000 sacos anuales.

En cuanto a su operación internacional, la empresa exporta café arábico lavado de grado 1 a diversos mercados internacionales, incluyendo Alemania, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.

Otras empresas destacadas en mercados internacionales

El cuarto puesto fue ocupado por Compañía Internacional del Café S.A., con envíos por US$ 56.6 millones (5.1%), mientras que H.V.C. Exportaciones S.A.C. completó el top cinco con US$ 48.5 millones, equivalentes al 4.4% del total exportado en 2024.

Otras empresas destacadas en el ranking fueron ED&F Man Volcafé Perú S.A. (US$ 39.9 millones), Negrisa S.A.C.(US$ 30.8 millones) y Exportadora Romex S.A. (US$ 27.1 millones), todas con participaciones cercanas al 3% del mercado. Esta empresa es especialmente conocida por ser la dueña de Cafetal, marca que representa sus productos de valor agregado.

El noveno lugar lo ocupó Café Monteverde S.A.C., con exportaciones por US$ 20 millones, seguido por la Cooperativa Agraria Norandino Ltda., que registró ventas por US$ 18.3 millones, destacando el papel de las organizaciones cooperativas en la cadena de valor cafetalera.

Los principales destinos del café peruano

En 2024, Estados Unidos se consolidó como el principal destino del café exportado, con compras por US$ 310,3 millones, lo que significó un aumento del 34,8% frente al 2023. Alemania, en segundo lugar, registró una cifra de US$ 217,1 millones, con un incremento notable del 44,1%.

Bélgica mostró una recuperación destacada, al importar café por US$ 123,2 millones, 60,8% más que el año anterior. Canadá también experimentó una importante expansión, con un alza de 52,8% y un valor total de US$ 90 millones. En el mismo sentido, Japón duplicó prácticamente sus importaciones, con un crecimiento del 80% y una cifra final de US$ 31,9 millones.

Suecia y Corea del Sur también reflejaron un comportamiento positivo, con aumentos del 17,6% y 31,6%, respectivamente. Por el contrario, Países Bajos e Italia registraron caídas en sus compras de café peruano. En el caso neerlandés, la contracción fue de -9,2%, mientras que en el mercado italiano la disminución alcanzó el -24,4%, situándose como uno de los pocos destinos con retrocesos en 2024.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.