Diego Díaz, economista y socio de Macroconsult comentó que en 2023, la industria alcanzó su máximo histórico de producción con 3,800 millones de litros, en parte impulsada por las altas temperaturas del año, asociadas al Fenómeno de El Niño, para luego registrar una ligera caída durante el año pasado.

En términos acumulados, para 2024, la industria muestra un crecimiento del 18 % respecto al periodo pre-pandemia. “Este crecimiento se refleja especialmente en categorías como refrescos y bebidas hidratantes, que están experimentando importantes innovaciones. Además, el consumo de gaseosas sigue siendo un segmento de alto crecimiento, al igual que las aguas de mesa, que muestran una recuperación significativa tras la pandemia”, anotó.

En cuanto al consumo por categorías, las gaseosas representan el 57 % del mercado de bebidas, seguidas por el agua embotellada (10 %), los jugos (11 %) y energizantes y deportivas (15 %).

Fuente: Produce

Comparado con otros países de la región, el Perú presenta un consumo per cápita relativamente bajo. Entre 2016 y 2020, el consumo per cápita experimentó una caída sostenida debido a varios factores, como los cambios en la política del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y las reformulaciones de las bebidas. Sin embargo, actualmente se observa una fase de recuperación en el consumo per cápita.

“En contraste, países como Chile y México presentan consumos per cápita más elevados, con una tendencia de crecimiento sostenido, a pesar de que también han implementado políticas fiscales como impuestos selectivos al consumo para bebidas“, anotó el directivo.

Fuente: Euromonitor, Nielsen, Ministerio de la Producción, empresas, Macroconsult.

Las inversiones que ha realizado el sector

De acuerdo con el estudio, los asociados de Abresa han realizado inversiones significativas en los últimos años con el objetivo de modernizar sus plantas, fortalecer sus cadenas de suministro y optimizar su logística interna. Entre 2017 y 2024, la industria ha destinado más de S/1,000 millones a estos fines.

“Las principales áreas de inversión han estado enfocadas en la adquisición de maquinaria y equipos industriales, así como en la optimización de los sistemas de envasado. Además, en años anteriores, se ha registrado una inversión considerable en el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura logística, como almacenes e instalaciones dentro de las cadenas de distribución”, precisó el especialista de Macroconsult.

Fuente: Asociados de Abresa

Bajo la mirada de Díaz, este cambio refleja una estrategia orientada al fortalecimiento de la capacidad productiva, en línea con el crecimiento sostenido de la industria. “Según conversaciones con empresas del sector, esta tendencia de inversión continuará siendo una prioridad, con un fuerte énfasis en la modernización y optimización de procesos”, anotó.

Asimismo, se están desarrollando diversas iniciativas enfocadas en mejorar la eficiencia en el uso de recursos, particularmente en términos de consumo energético y uso del agua. “Los indicadores recientes muestran una reducción en la intensidad del consumo de estos recursos", agregó el ejecutivo.

Oportunidades por zonas geográficas

El Perú es un país de gran diversidad económica y geográfica, con regiones que presentan distintos niveles de desarrollo, particularmente en la relación entre el ingreso mensual per cápita y el consumo per cápita.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares, existe una correlación positiva entre el nivel de ingresos de las familias y su consumo de bebidas. Sin embargo, algunas regiones presentan patrones de consumo distintivos, como en Madre de Dios, Tacna y Loreto, donde a pesar de contar con ingresos relativamente bajos, el consumo de bebidas es elevado.

“Esto se debe, en gran parte, a la dificultad de acceso al agua potable, lo que convierte a las bebidas embotelladas en una fuente esencial de hidratación”, explicó el especialista.

Fuente: INEI

En términos de distribución geográfica del consumo, Lima concentra el 47 % del consumo de bebidas no alcohólicas en los hogares del país, seguida por la zona sur, la zona norte y, en menor medida, la zona oriente. Además, en la capital, el consumo de agua embotellada tiene una participación significativamente mayor que en otras regiones, lo que sugiere un margen de crecimiento para la penetración de este segmento fuera de Lima.

“En los últimos años, zonas como el centro y oriente han experimentado un crecimiento acelerado, incluso por encima de la capital y otras grandes ciudades, consolidándose como espacios clave para el desarrollo potencial de la industria a futuro”, indicó Díaz.

Este fenómeno se refleja en las decisiones estratégicas de inversión de las empresas asociadas a Abresa, que han optado por instalar nuevas plantas o ampliar su capacidad productiva en aquellas regiones que muestran el mayor dinamismo económico.

“A futuro, estas continúan representando un gran potencial de expansión, ya que muchas de ellas aún registran ingresos per cápita por debajo del promedio nacional. En este contexto, es previsible que la industria siga orientando sus inversiones hacia estas zonas, aprovechando su crecimiento sostenido", señaló el directivo de la consultora.

La industria y su impacto en la economía

Según el estudio de Macroconsult, la industria ha generado al Estado S/ 817 millones en impuestos, Además, generó un impacto total en el PBI de más de S/ 2 mil millones, incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos, en el 2024. +

Esta cifra representa el 21% del PBI en manufactura no primaria de alimentos y bebidas, y se traduce, entre otros aspectos, en la creación de 83,000 empleos directos e indirectos a lo largo de toda la cadena de valor, que incluye a agricultores, operarios, distribuidores, bodegueros y recicladores.

Del mismo modo, el estudio elaborado por la consultora informó que los trabajadores de la industria reciben remuneraciones superiores al 50% del promedio del sector privado formal. “Somos un motor económico que va más allá de nuestra operación directa, porque además de los más de 9,300 mil empleos que generamos dentro de Abresa, creamos aproximadamente 73,900 puestos de trabajo indirectos a lo largo de nuestra cadena de valor", señaló María Luisa Málaga, directora ejecutiva Abresa.

Datos de sostenibilidad en la industria:

Otro de los puntos que destacó el estudio fue el aporte en materia de sostenibilidad, en el que se destacó el avance en reducción de plásticos, logrando un 51% de circularidad de los envases a través de acciones de reciclaje, uso de recina reciclada, retornabilidad y otras iniciativas.

a través de acciones de reciclaje, uso de recina reciclada, retornabilidad y otras iniciativas. Asimismo, se señaló que, entre el 2018 y el 2023, la disminución en el consumo de 167,000 toneladas de azúcar evitó la emisión de 43 mil toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a la reforestación de 112 hectáreas de bosques amazónicos

Ficha técnica:

El gremio agrupa a las principales empresas productoras de aguas, rehidratantes, gaseosas y jugos que representan a más del 75% de las operaciones del país.

Entre ellas, se encuentra Backus, ISM, Arca Continental (Coca Cola Company), Pepsico (CBC).

Estas empresas asociadas tienen 13 plantas distribuidas en diversas regiones del país. De estas, seis se encuentran en Lima y el resto en provincias.

