La Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX) reportó que las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 1,314 millones en enero del 2025, lo que significó un alza de 23.3% en comparación con el mismo mes del 2024 (US$ 1,066 millones).

Cabe resaltar que enero pasado (23.3%) marcó el noveno mes consecutivo de crecimiento, manteniendo una tendencia positiva de dos dígitos desde mayo del 2024 (17.5%). Las tasas más altas fueron en julio del 2024 (52.8%), junio del 2024 (39.7%) y septiembre del 2024 (38.9%).

Estos envíos llegaron a 102 países. EE.UU. se mantuvo como el principal con una participación del 45.3% y alcanzando un valor de US$ 594.6 millones, lo cual representó un aumento de 31.3% respecto al 2024 (US$ 452.8 millones).

Le siguieron Países Bajos (US$ 146 millones), México (US$ 91 millones), España (US$ 63 millones) y Canadá (US$ 33 millones). Completaron el top ten Reino Unido, Ecuador, Chile, Hong Kong y Alemania.

La gerenta de Agroexportaciones del gremio, Claudia Solano Oré, destacó el buen desempeño del rubro, resultado del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado a fin de diversificar productos y destinos, además de cumplir con los requisitos fitosanitarios exigidos en diferentes mercados.

Según informó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), este año tiene como meta lograr el acceso de la palta a Filipinas, uva a Israel, arándano a Indonesia, Bolivia y Nueva Zelanda, granada a Taiwán, China y Tailandia, entre otros.

Asimismo, a fin de fortalecer el trabajo de los actores de la cadena agroexportadora e identificar nuevos compradores, ADEX realizará eventos clave como la 23° edición del Almuerzo Agroexportador (24 de marzo), la 5° edición del Ginger Week (del 15 al 17 de mayo) y la Expoalimentaria 2025 (24 al 26 de septiembre), la feria de alimentos y bebidas más importante de Latinoamérica.

Canasta

La oferta con valor agregado ascendió a US$ 1,254.5 millones en enero del 2025, reflejando un alza de 29% frente al mismo mes del 2024 (US$ 972.1 millones); mientras, el agro tradicional (US$ 59.8 millones) disminuyó en -36.5% en comparación a enero anterior (US$ 94.1 millones).

Con una participación del 40.1%, el producto líder de la agroindustria (no tradicional) fue la uva (US$ 527 millones), seguida de los arándanos (US$ 128 millones), mangos (US$ 89 millones), cacao en grano (US$ 80 millones) y espárragos frescos (US$ 39 millones). Otros fueron mango en conserva, manteca de cacao, paltas, cebollas, quinua, preparación para la alimentación de animales, plátanos, alcachofas, galletas dulces, entre otros.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el agro primario destacaron el café sin descafeinar y sin tostar (US$ 54 millones), azúcares de caña o remolacha refinada (US$ 2 millones), cueros y pieles enteros de bovino (US$ 832,000), melaza de caña (US$ 675,000) y pelo fino u ordinario de alpaca o de llama (US$ 613,000).

Los mercados líderes de este portafolio fueron EE.UU. (-21.9%), Alemania (-32.7%), Canadá 32.4%), Bélgica (-76.7%) y Ecuador (-59.5%). Completaron el top ten Japón, México, Corea del Sur, China, y Suecia.