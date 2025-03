En detalle, en comparación con la temporada 2023-24, se prevé que —con los precios disparados— la demanda global de cacao disminuya casi un 4.8%.

Hasta el momento, en Costa de Marfil y Ghana, países responsables de casi la mitad de la producción universal, se calcula una caída conjunta del 47% en la cosecha debido a las altas temperaturas, sequías prolongadas y luego lluvias torrenciales.

Ante la crisis, Perú podría aprovechar el repunte del valor y favorecer la cotización de sus 280,000 hectáreas de cacao. ¿Cómo lo lograría?

La producción del cacao peruano en cifras

Hacia el cierre del 2024, el Comité de Café y Cacao de la Asociación de Exportadores (Adex) informó que las exportaciones de este producto y sus derivados lograron superar, por primera vez, los US$ 1,000 millones en envíos. El grano ocupó la mayor parte de la cifra, con un 63% de participación. Siguieron la manteca, con un 20%; la pasta, con un 6%; los chocolates, con un 5%; y el polvo, con un 5% también.

César Romero, especialista en Mercados y Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), había adelantado, en conversación con Gestión, la inclinación favorable del cacao peruano para este 2025, sobre todo de la manteca y la pasta; es decir, de sus derivados.

Ahora, al volver a analizar los desafíos mundiales, refirma su postura y extiende una acotación: “[El posicionamiento] se debe a la coyuntura internacional. En la medida que la coyuntura se normalice, la participación del Perú también lo hará. Sin embargo, creo que es importante empezar a consolidarnos con los derivados. [...] El producto que tiene un crecimiento sostenido es la manteca de cacao ” , manifiesta.

En suma, señala que los problemas que enfrentan los países protagonistas se resolverán dentro de un tiempo y que, mientras tanto, esta nación puede aprovechar el rango para robustecer su reputación.

Cita, incluso, un escenario similar: “Cuando hubo problemas de restricción en el comercio internacional, nosotros aprovechamos la coyuntura y fortalecimos nuestra posición. Cuando las cosas se normalizan, el mundo ya sabe que también tenemos buenos productos”.

Cacao: el caso de Ucayali

Las plantaciones líderes en la producción de cacao se ubican en San Martín, Junín, Amazonas, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Huánuco, Pasco, Loreto, Piura, Tumbes, Cajamarca y Ucayali. Este último punto geográfico posee, según el especialista, un potencial interesante.

“Ucayali tiene un promedio de producción de 21,000 toneladas por año, hasta el 2022. Ahí llegó el cambio climático, el fenómeno de La Niña y la producción cayó a 18,000 toneladas; y en el 2024, a 8,000 toneladas. [...] Pero, los cacaoteros están pensando en reponerse ahora, incentivados por los precios internacional. Con ello podríamos volver a los niveles del 2022″, refiere.

Asegura que, si ese alcance se recupera, las exportaciones tendrían mejores perspectivas en el mediano plazo, hasta que, justamente, funcionen las políticas globales para regresar a la producción normal de cacao.

De acuerdo con las cifras oficiales, los envíos de cacao y derivados alcanzaron los US$ 1,188 millones entre enero y noviembre del 2024. (Foto: Andina)

Estrategias para fortalecer el crecimiento del cacao peruano

Las fichas que ahora deben moverse, de acuerdo con Romero, están vinculadas con la presentación del producto. “ Tenemos que esforzarnos en presentar un producto de buena calidad y buscar cumplir con los contratos que ya tenemos” , subraya.

Enlista también la urgencia de promover la formalidad en el sector: “Estamos volviéndonos profesionales en la exportación de este tipo de productos, que nacen de la pequeña agricultura”.

Califica a la tarea como “hacer un trabajo fino”. “Hay que hacer más mercadeo, hay que ser más profesionales. [...] Por ejemplo, la manteca no es solamente una sola presentación, la calidad del cacao está en función a su acidez. Cuanta mayor o menor la acidez, se logra un mayor precio”, refiere.

Insiste en que este intervalo —lo que dure la crisis— no se debe emplear para desplegar una estrategia meramente mercantilista, sino también para generar prestigio. “Eso es lo que han hecho los grandes que exportan ahora al mundo”, acota.

Indica, entonces, que solo el trabajo en conjunto puede lograr esta efectividad: las direcciones regionales de agricultura, los productores y el sector privado.

Detecta, además, la utilidad de mirar variantes más resistentes al cambio climático. “Hacer un poco más de investigación para ver en qué altura hay una nueva posibilidad. Si se sembraba a 1,500 m. s. n. m., de repente se puede a 2,000 m. s. n. m.”, agrega.

Principales mercados del cacao peruano

En el 2024, los principales mercados de este producto peruano fueron Estados Unidos, con US$ 226 millones (19% del total); Malasia, con US$ 158 millones (13%); Indonesia, con US$ 136 millones (11%); Países Bajos, con US$ 117 millones (10%); Bélgica, con US$ 86 millones (7%); y España, con US$ 75 millones (6%).

Sobre esta diversificación de envíos, Romero especifica que, aparte de la demanda europea, hay un crecimiento en la demanda de los países asiáticos. “Malasia e Indonesia son los principales compradores de materia prima, hay que trabajar por ellos. [...] Y en Asia no solamente venden cacao en grano, sino que venden el cacao con valor agregado”, finiquita.

