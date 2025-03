Si bien el posicionamiento del país como primer exportador mundial de este fruto parece inamovible, hay situaciones de riesgo que aún deben mitigarse en la dinámica. César Romero, especialista en Mercados y Comercio Exterior del Midagri, las identifica y desarrolla las recomendaciones al respecto.

El arándano y su demanda interna

“A pesar de que Perú es el primer exportador mundial de arándano, consumimos alrededor del 5% de la producción, el resto se va o se queda como descargo. [...] Tenemos que trabajar también fuerte en la cultura del consumo”, sostiene Romero.

A la reticencia en la demanda interna le suma el precio. “El precio es muy alto en el Perú, solamente cae cuando traen descartes [...]. Hay que pensar en el consumidor medio, eso significa accesibilidad y venta directa en feria”, acota.

Incluso los precios ante los ojos del mundo se han modificado con los años: US$ 4.6/kg en el 2022, US$ 8.5/kg en el 2023 y US$ 8.5/kg, en promedio, en el 2024. Sin embargo, para el bolsillo nacional estos números no serían viables. El empeño, insiste, se ha destinado a cubrir la demanda extranjera.

La premisa se evidencia en el 55% de exportaciones de arándanos a Estados Unidos que se registró en el 2024, un 21% a los Países Bajos y un 9% a Hong Kong.

Estos tres mercados representan el 85% del total enviado al exterior. Por ello, el especialista lanza un recordatorio: “El mercado interno siempre es el que protege a la economía frente a las eventualidades en el mercado internacional. Cuando en el exterior cae el consumo o hay problemas, el mercado nacional a veces absorbe. En este caso, no tenemos esa ventana” .

Arándano peruano: los nuevos accesos internacionales

Como las exportaciones de arándanos peruanos están muy concentradas —refiere Romero—, una disminución en la demanda o el surgimiento de barreras comerciales, especialmente en Estados Unidos y Países Bajos, podría afectar significativamente al sector.

Ante tal escenario, se convierte en tarea urgente consolidar una presencia en las casi 35 naciones adicionales hacia donde se dirige actualmente, pero en volúmenes poco significativos, este fruto de cosecha peruana: India, Rusia, Taiwán, Singapur, Bélgica, Francia, Emiratos Árabes y, entre tantos, Arabia Saudita .

“Nuestra prioridad se ha centrado en estos dos grandes mercados porque los precios son más altos, y producimos lo que ellos demandan, lo que les gusta”, agrega. Al respecto, detalla que el mercado norteamericano prefiere arándanos de 16 o más milímetros, firmes, con equilibrio de dulzura y acidez.

En contraste, Europa prefiere más bien frutos con sabor intenso, menos ácidos y con apariencia mucho más homogénea.

En cuanto al mercado asiático, comenta que están en proceso las firmas de protocolos fitosanitario, un trabajo de la mano del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa). “China prefiere arándanos extra grandes, 18 a 22 milímetros o más, más dulces, con larga vida poscosecha, en envases de lujo o con presentaciones premium. Es muy exigente”, comenta.

Retrata, entonces, la importancia de estudiar las características del mercado que posee potencial como consumidor.

Arándano: Ventura y Eureka antes que Biloxi

Con el objetivo de ocupar más lugares internacionales, se está afianzando la innovación genética. Esto responde a que “determinadas variedades de híbridos, con el tiempo, van perdiendo sus bondades. Por ejemplo, ante una enfermedad, empiezan a generarse cuerpos más resistentes”, explica Romero.

En el 2016, la variedad Biloxi dominaba el mercado con el 58% de las hectáreas certificadas. Hoy la cifra ha caído al 16%, de acuerdo con el último reporte de coyuntura económica del Midagri, denominado El comportamiento de las exportaciones de arándanos y sus perspectivas al 2025.

En ese sentido, la variante Biloxi ya ha cumplido su papel fundamental: “Fue muy buena, pero cada vez tiene menos presencia en la siembra. Ahora, mayormente, se utilizan las variedades Ventura, Eureka y Sekoya”.

La primera, indica, tiene un rendimiento mayor, lo cual genera que se cosechen más kilogramos por hectárea. La Eureka, por su parte, permite una cosecha escalonada y posee una mayor resistencia al transporte. Y la Sekoya se caracteriza por un mayor calibre, una mejor textura, una mayor vida útil y una dulzura extra.

Estas tres variantes poseen, además, el factor clima a su favor. “Soportan más el impacto del fenómeno El Niño y la variabilidad climática. O sea, están preparadas para enfrentar las circunstancias actuales”, resume Romero.

Tecnología y conectividad en la siembra del arándano

La integración de tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles es crucial para mantener la competitividad. El plan incluye el uso de sistemas de riego eficientes, prácticas de cultivo sostenible y tecnologías de almacenamiento y transporte.

Pero, primero, el país tiene que paliar la brecha de conectividad. “Las empresas modernas en el Perú sí cuentan con tecnologías; y las que no, las pueden implementar de una manera muy acelerada. Pero las empresas pequeñas que están en zonas rurales y que no son agriculturas directamente exportadoras son las que tienen estos problemas”, analiza Romero.

Detecta, por ejemplo, que la falta de sensores reduce la eficiencia en la toma de decisiones. “Un sensor permite verificar si hay suficiente calor o agua”. Se fija, por tanto, en la escasez de la tecnificación.

“Hace falta tipo de perfiles calificados en Perú. [...] Ahí figura también el papel de los gremios y del Estado, que tienen que capacitar a técnicos para impulsar el desarrollo agrícola”, concluye.

